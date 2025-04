Grazi Massafera aproveita viagem ao lado da filha: 'criamos momentos memoráveis'

A atriz Grazi Massafera aproveitou o feriado para viajar com a filha, Sofia, fruto do relacionamento com Cauã Reymond. No Instagram, a global postou um carrossel de fotos de seu passeio para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, onde posou em cachoeiras e outras paisagens paradisíacas.

Escalada para a novela "Dona Beja", Massafera exibiu vários cliques do passeio. A artista mostrou imagens do céu estrelado, pôr do sol, e um banho de cachoeira com a filha. "Lugares mágicos, assim, cheios de natureza, ar puro, pôr do sol divino, noite estrelada (espetacular), tudo isso é bênção!", escreveu ela.

Grazi aproveitou a postagem para declarar seu amor pela filha de 12 anos. Na legenda da publicação, a musa declarou que estava comovida em dividir a experiência no parque goiano com a pessoa que mais ama nesse planeta.

"É um privilégio desfrutar com prazer e respeito da espiritualidade de todo esse cerrado, da conexão com minha filha. Criamos momentos memoráveis", declarou.