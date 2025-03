CazéTV brinca com nome do Paysandu em vídeo do Campeonato Paulista; assista

O Campeonato Paulista conheceu na noite de ontem o seu mais novo campeão. Corinthians e Palmeiras empataram sem gols na Neo Química Arena e o Timão ficou com o título, já que havia vencido o Verdão por 1 a 0 no jogo de ida. Nas redes sociais da CazéTV, o apito inicial do árbitro virou motivo de brincadeira com o nome do Paysandu, clube paraense.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O nome do Paysandu foi citado letra por letra até chegar à letra “U”, em que a pronúncia “deu início” ao jogo, em uma montagem feita pela equipe da CazéTV. O vídeo com o nome do Paysandu é bastante usado pelo clube bicolor, quando conquista títulos, em publicações feitas no perfil oficial.

ASSISTA

VEJA MAIS

Se o Paulistão já teve fim, o Campeonato Paraense retorna nesta sexta (28), com o Paysandu enfrentando o Capitão Poço, às 21h, no Mangueirão, em jogo único pelas quartas de final do Parazão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.