CBF volta atrás e altera novamente datas da final entre Paysandu e Goiás

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) voltou atrás e confirmou, nesta quarta-feira (26), as datas originais para a final da Copa Verde entre Paysandu e Goiás. Após ter anunciado uma mudança na terça-feira (25), transferindo a partida de ida para o dia 23 de abril e a volta para 7 de maio, a entidade decidiu manter o cronograma inicial, com os jogos marcados para os dias 9 e 23 de abril.

Com a decisão, o primeiro confronto da final será disputado em Belém, no dia 9 de abril, enquanto a volta acontece em Goiânia no dia 23. A CBF não justificou oficialmente a reversão da mudança.

A alteração temporária gerou preocupação no Paysandu, que enfrenta uma sequência intensa de partidas entre Campeonato Paraense, Copa Verde e Série B do Campeonato Brasileiro. O clube paraense busca seu quinto título na competição regional, enquanto o Goiás tenta conquistar a taça pela segunda vez.

Agora, com as datas mantidas, o Papão segue sua preparação para o duelo das quartas de final do Parazão, na próxima sexta-feira (28), contra o Capitão Poço, em Belém. Já o Esmeraldino foca na estreia da Série B do Brasileirão, no dia 4 de abril, contra o Amazonas, em Goiânia.