Tuna Luso encerra primeira fase da Série D com jogo no Mangueirão; entenda

Classificada para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, a Tuna Luso encerrará a primeira etapa da competição no próximo domingo (27), no Mangueirão. O jogo será contra o Humaitá-AC, às 17h.

Durante a primeira fase, a equipe mandou seus jogos no Souza. Contudo, por ser a última rodada, todas as partidas precisam ocorrer no mesmo horário, definido para as 17h pela Confederação Brasileira de Futebol. Como o estádio oficial do clube não possui refletores, o jogo foi remarcado para o Mangueirão.

Vale destacar que há expectativa de reforma para o estádio do Souza. A CBF aprovou o repasse de R$ 700 mil para melhorias no local.

A partida será apenas para cumprimento de tabela para a Águia Guerreira, mas pode resultar na liderança do Grupo A, em caso de vitória e tropeço do atual líder Manauara-AM. A Tuna é a segunda colocada, com 24 pontos, enquanto o time amazonense tem 26.

Com uma boa campanha no campeonato, em 13 rodadas, a equipe cruzmaltina, comandada pelo treinador Ignácio Neto, venceu sete jogos, empatou três e perdeu três.

Para o Humaitá, a partida será a despedida do campeonato. Último colocado da chave, com apenas quatro pontos, o time não tem mais chances de se classificar para a próxima fase. A equipe conquistou apenas uma vitória, um empate na competição e sofreu 11 derrotas.

Ingressos

Para a partida, os ingressos custam R$ 50, apenas para o setor de cadeiras do lado B. Os bilhetes estão disponíveis na loja oficial do clube ou no site edsigningressos.pagtickets.com.br.