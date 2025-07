Júlio César Nunes retorna à Tuna Luso como coordenador técnico para a reta final da Série D

A Tuna Luso anunciou nesta quinta-feira (24) a contratação de Júlio César Nunes como novo coordenador técnico da equipe cruzmaltina. Conhecido da Águia Guerreira, Júlio já comandou o time em 2023 e 2024.

Em sua trajetória na Tuna Luso, Júlio César teve duas passagens distintas. Na primeira, durante a Série D do Brasileirão, conduziu a equipe à liderança da fase de grupos, embora tenha sido eliminada nas etapas iniciais do mata-mata. Na segunda passagem, iniciada no Campeonato Paraense de 2024, levou a Águia Guerreira até a semifinal do estadual e, posteriormente, conquistou a Copa Grão-Pará.

Com 40 anos, Nunes acumula ampla experiência como treinador, principalmente no Sul do Brasil. Passou por clubes como Esportivo-RS, União Frederiquense-RS, PRS FC, Glória-RS, Passo Fundo-RS, Hercílio Luz-SC, União Rondonópolis-MT, Moto Club-MA e Joinville-SC.

Já classificada para o mata-mata da Série D, a Tuna Luso contará com Júlio César como coordenador técnico na última rodada da primeira fase do Grupo A1, que será disputada neste domingo (27), às 17h, contra o Humaitá — local ainda a ser confirmado. Na fase seguinte, a Lusa enfrentará o terceiro ou quarto colocado do Grupo A2.