Jogador da Tuna Luso agride árbitro assistente após expulsão em partida da Série D

A Tuna Luso foi derrotada por 2 a 1 para o Trem, no último sábado (14), fora de casa, pela 13ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo ficou marcado por um episódio polêmico nos acréscimos do segundo tempo, envolvendo o meia Lucas Paranhos, do time paraense. Ele recebeu o segundo cartão amarelo por reclamações “ostensivas e ofensivas” contra a arbitragem, conforme registrado na súmula oficial.

Segundo o árbitro, Paranhos se aproximou de forma agressiva e, após a expulsão, tentou desferir um soco contra ele. Mesmo com o cartão vermelho, o jogador voltou a atacar, desta vez desferindo um chute que atingiu o tornozelo do árbitro assistente Denis Matheus Afonso Ferreira, que acabou caindo em campo.

VEJA MAIS

Essa atitude pode ser enquadrada em duas infrações graves: o artigo 254-A do regulamento, que trata da agressão física durante a partida, com pena de 4 a 12 jogos ou suspensão de até 180 dias; e o artigo 258-B, que prevê punição de 180 a 360 dias de suspensão, podendo ser convertida em multa, para casos de invasão ou tentativa de agressão à arbitragem.

A Procuradoria do STJD analisará a súmula e pode apresentar denúncia nos próximos dias. Enquanto isso, a Tuna aguarda o desfecho do processo para saber se contará com Lucas Paranhos no início do mata-mata.

Apesar da derrota, a equipe paraense já garantiu sua classificação para a próxima fase da competição, embora o revés tenha feito o time estacionar nos 24 pontos. Com isso, foi ultrapassada pelo Manauara, que chegou a 26 e assumiu a liderança do grupo, restando apenas uma partida para o término da primeira fase.