Em casa, Águia de Marabá goleia o Independência e encaminha classificação na Série D

O Águia de Marabá voltou a vencer na Série D! A equipe marabaense goleou o Independência-AC por 4 a 1 neste sábado (19), no estádio Zinho Oliveira, em duelo válido pela 13ª rodada da Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Daniel GTA, Romarinho e Debu, que balançou as redes duas vezes.

Com o resultado, o Azulão, que não vencia há quatro jogos, chegou a 19 pontos, um a mais que o Trem-AP, quarto colocado, que venceu a Tuna Luso, e também um ponto à frente do próprio Independência, que caiu para a quinta posição.

Assim, o time fica mais próximo da vaga na segunda fase da Série D, que já tem Tuna Luso e Manauara garantidos no Grupo A.

O primeiro gol da partida foi marcado aos seis minutos do segundo tempo, por Daniel GTA, em cobrança de pênalti. Na sequência, Romarinho ampliou a vantagem do Águia após cruzamento de Thalyson pela esquerda.

O Independência chegou a esboçar uma reação e diminuiu o placar aos 25 minutos da segunda etapa, com Juan Douglas, também de pênalti. No entanto, pouco depois, Debu marcou de falta o terceiro gol e, já no fim da partida, anotou o quarto, selando a goleada do Azulão.

Na última rodada da primeira fase da Série D, o Águia de Marabá vai encarar o GAS-RR fora de casa. A partida ocorre no domingo (27), às 17h, no estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima. A equipe paraense precisa vencer para garantir a vaga sem depender de outros resultados.

Já o Tricolor de Aço do Acre recebe o Manauara na Arena da Floresta, no mesmo dia e horário do jogo do Azulão.