Paysandu confirma venda de Pedro Henrique ao Flamengo; volante fica no Papão até o fim da Série C Diretoria do Paysandu também confirmou que o clube bicolor ficará com um percentual do jogador Fábio Will 17.04.26 14h50 Pedro Henrique já assinou contrato com o clube rubro-negro (Divulgação / Site oficial do Flamengo) O Paysandu confirmou a venda do volante Pedro Henrique ao Flamengo. Em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (17), o presidente Márcio Tuma informou detalhes da negociação com o clube da Gávea e informou que o jogador irá permanecer no Paysandu até quando o Papão estiver calendário nesta temporada. ASSISTA WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “Tivemos varias reuniões com o Staff do Flamengo, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Desde que os clubes começaram a se interessa pelo Pedro, nossa meta era manter ele no time na temporada, já que é um atleta que soma com a nossa equipe para atingir o nosso objetivo no ano. Recebemos várias propostas de clubes nacionais e internacionais e as conversas evoluíram com o Flamengo, que está pagando a multa do Pedro”, disse. VEJA MAIS CBF divulga tabela de mais quatro rodadas da Série C e define próximos jogos do Paysandu; confira Equipe bicolor já conhece datas e horários da 6ª à 9ª rodada da competição MP arquiva denúncia contra Paysandu e encerra caso sobre supostas irregularidades financeiras Ação movida por ex-dirigente apontava falta de transparência e gestão temerária; promotoria não encontrou provas para dar seguimento Justiça determina que Paysandu pague valores para Bruno Veiga . A liberação envolve quantias que haviam sido depositadas pelo clube como garantia da ação ao longo dos últimos anos. Clube pode recorrer. A multa rescisória gira em torno de R$3.4 milhões, porém, ao que parecia somente uma venda, o presidente do Papão, Márcio Tuma, afirmou que o Paysandu vai permanecer com o Pedro Henrique no elenco, sendo emprestado pelo Flamengo ao clube bicolor. “O Flamengo aceitou adquirir o Pedro, pagou pelo jogador, mas aceitou emprestar o jogador ao Paysandu até quando o clube tiver calendário neste ano. Enquanto o sonho do acesso tiver vivo, o Flamengo autorizou que ele pudesse estar com a gente na caminhada. Isso foi uma vitória na negociação, para que nossa equipe não tivesse perda de rendimento nas competições”, falou. Pedro Henrique atuando pelo Papão (Jorge Luís Totti / Paysandu) Outa situação importante na construção dessa venda do Pedro Henrique, foi uma fatia de 7%, acertada entre Paysandu e Flamengo. O clube paraense terá que receber 7% dos lucros do Flamengo em relação a possíveis negociações futuras. Márcio Tuma, mandatário bicolor, comemorou esse avanço nas tratativas com o clube carioca. “Também negociamos um percentual de 7%. Se o Flamengo negociar o Pedro Henrique com outro clube, 7% do que o clube lucrar no negócio, 7% será do Paysandu. Temos uma fatia do Pedro Henrique e isso é muito importante que pode render uma receita futura para o clube. Essa é a maior transação do futebol paraense. Estamos orgulhosos em poder organizar e agradeço ao Pedro, que vai passar a ser atleta do Flamengo, mas topou o desafio de estar com a gente, motivado, performar na Série C e conseguir nossos objetivos”, comentou. Márcio Tuma ressaltou a importância em o clube bicolor efetuar essa transação e disse que é a maior negociação de atleta do futebol no Estado do Pará, superando Marlon, também do Paysandu, que foi negociado com o Gil Vicente, de Portugal, por 180 mil euros, um pouco mais de R$1 milhão. “Essa é a maior transação do futebol paraense. Estamos orgulhosos em poder organizar e agradeço ao Pedro, que vai passar a ser atleta do Flamengo, mas topou o desafio de estar com a gente, motivado, performar na Série C e conseguir nossos objetivos”, finalizou. Pedro Henrique, de 18 anos e vem sendo um dos destaques do Paysandu na temporada. O volante ganhou a titularidade no meio-campo e tem sido muito elogiado pelo treinador Júnior Rocha. PH possui 11 jogos, sendo nove como titular, dois gols na temporada, além de ter sido peça importante no time na conquista do Campeonato Paraense deste ano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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