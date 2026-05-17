UFC anuncia retorno de Conor McGregor em revanche contra Max Holloway Estadão Conteúdo 17.05.26 11h11 O UFC oficializou neste sábado o retorno de Conor McGregor ao octógono após cinco anos de ausência. Ex-campeão simultâneo de duas categorias, o irlandês enfrentará Max Holloway na luta principal do UFC 329, marcado para 11 de julho, em Las Vegas, durante a tradicional International Fight Week. O combate será disputado no peso meio-médio. A luta marca o reencontro entre os dois atletas 13 anos após o primeiro confronto. Em agosto de 2013, ainda no início da trajetória de McGregor no Ultimate, o irlandês venceu Holloway por decisão unânime em duelo válido pelo peso-leve. Na ocasião, foi apenas sua segunda apresentação pela organização. Aos 37 anos, McGregor retorna depois de quase exatos cinco anos sem lutar. Sua última aparição no UFC aconteceu em 10 de julho de 2021, quando foi derrotado por Dustin Poirier no UFC 264. Na ocasião, sofreu uma grave lesão na perna esquerda ainda no primeiro round. Desde então, o irlandês permaneceu afastado do esporte e passou a frequentar as manchetes por episódios fora do cage. O ex-campeão esteve envolvido em diferentes polêmicas ao longo dos últimos anos, incluindo uma condenação por estupro. McGregor construiu uma das trajetórias mais marcantes da história recente do UFC. Entre 2015 e 2016, tornou-se o primeiro lutador da organização a deter simultaneamente dois cinturões, ao conquistar os títulos dos pesos pena e leve. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave UFC Conor McGregor Max Holloway UFC 329 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Brasileirão: Remo visita a Chapecoense-SC em duelo direto contra o rebaixamento Partida, válida pela 16ª rodada da Série A, ocorre neste domingo (17), na Arena Condá 17.05.26 9h00 Mais esportes Pesquisa aponta 'boom' na procura pela pratica da corrida de rua nos últimos anos Em meio a rotina, grupos de Belém vivem a expectativa pela disputa da 17ª edição da Corrida do Sal em julho 17.05.26 8h00 mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE A Santos x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/05) pelo Brasileirão Santos e Coritiba se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 17.05.26 10h00 Futebol Com ou sem Neymar: convocação da Seleção Brasileira divide opiniões Grupo Liberal prepara cobertura especial, direto do Rio de Janeiro, para o anúncio dos 26 jogadores nesta segunda-feira, 18. 17.05.26 8h00 futebol Brasileirão: Remo visita a Chapecoense-SC em duelo direto contra o rebaixamento Partida, válida pela 16ª rodada da Série A, ocorre neste domingo (17), na Arena Condá 17.05.26 9h00 Mais esportes Pesquisa aponta 'boom' na procura pela pratica da corrida de rua nos últimos anos Em meio a rotina, grupos de Belém vivem a expectativa pela disputa da 17ª edição da Corrida do Sal em julho 17.05.26 8h00