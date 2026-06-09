Presidente do Operário-PR descarta saída de meia para o Remo: ‘Ele não quer sair’ Segundo Álvaro Goes, Boschilia, destaque do Fantasma, não deve sair da equipe até o final da temporada. Caio Maia 09.06.26 14h05 Boschilia não deve defender o Remo. (@gabriel_tha • OFEC) Com o mercado da bola em movimento durante a pausa da Série B, um dos nomes especulados no Remo para a sequência da temporada dificilmente vestirá a camisa azulina. Destaque do Operário-PR, o meia Boschilia deve permanecer no clube paranaense até o fim do ano, segundo afirmou o presidente do Fantasma, Álvaro Goes. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em entrevista ao portal D'Ponta, de Ponta Grossa, o dirigente descartou a possibilidade de negociar o jogador nesta janela de transferências. Além de ressaltar a importância do atleta para a equipe, Goes destacou que o próprio Boschilia não demonstra interesse em deixar o clube. VEJA MAIS Remo abre seletiva para reforçar categorias de base do futsal em 2026 Avaliação será voltada para atletas das categorias sub-16 e sub-17 e acontecerá no ginásio Serra Freire, em Belém Remo atropela o CRT e dispara na liderança da Copa Pará Sub-17 Leão Azul vence por 7 a 0, conquista a terceira vitória seguida e segue com campanha perfeita na competição estadual Ex-seleção coloca goleiros como 'peças-chave' para sucesso na Copa Preparador de goleiros do Remo relembra passagem pela CBF e conta etapas do trabalho na Seleção Brasileira “Ele não quer sair e ainda tem uma multa, de valor muito alto. Acho muito difícil, pois ele também não quer sair”, declarou o presidente. Aos 29 anos, Boschilia é uma das principais peças do Operário desde sua chegada, em 2024. Com a camisa alvinegra, o meia soma 28 gols marcados e vive mais uma temporada de destaque, com nove gols e três assistências. Na rodada mais recente da Série B, foi dele o gol que garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, em partida disputada no estádio Couto Pereira. O nome do jogador surgiu entre os atletas monitorados pelo Remo para o segundo semestre, período em que o clube busca reforços pontuais para fortalecer o elenco na sequência da competição nacional. Sem entrar em campo até o fim de julho, a diretoria azulina trabalha nos bastidores para identificar oportunidades de mercado. Recentemente, o executivo de futebol do Leão, Luís Vagner Vivian, confirmou que o departamento acompanha constantemente jogadores no Brasil e no exterior. Segundo ele, o monitoramento é permanente e faz parte do planejamento estratégico do clube. “Sempre, em qualquer planejamento de clube, existe essa busca e esse monitoramento constante de atletas, porque o mercado tem progressões e o próprio elenco também. A gente tem um analista de mercado específico só para monitorar isso, e eu me envolvo bastante nessa função, fazendo contatos, buscando informações e monitorando todo o mercado brasileiro, sul-americano e também mundial daqueles jogadores brasileiros que atuam fora do Brasil”, afirmou. Enquanto aguarda a reabertura das competições, o elenco remista segue em período de férias. A reapresentação está marcada para o próximo dia 16, inicialmente de forma remota. Antes da retomada da Série B, prevista para 22 de julho, o clube pretende realizar três amistosos preparatórios para recuperar o ritmo de jogo e ajustar a equipe para a sequência da temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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