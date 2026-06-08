Remo atropela o CRT e dispara na liderança da Copa Pará Sub-17 Leão Azul vence por 7 a 0, conquista a terceira vitória seguida e segue com campanha perfeita na competição estadual O Liberal 08.06.26 19h51 A garotada azulina vem fazendo bonito. (Ascom Remo) O Clube do Remo segue mostrando força na Copa Pará Sub-17. Na manhã desta segunda-feira (8), a equipe azulina deu mais uma demonstração de bom entrosamento tático, goleando o CRT por 7 a 0, em partida válida pela terceira rodada da competição, disputada no Ceju. Desde os primeiros minutos, o Leão assumiu o controle das ações e impôs um ritmo intenso, criando diversas oportunidades de gol. A superioridade foi transformada em um placar elástico ao longo da partida, refletindo o domínio remista em campo. Os gols da vitória foram marcados por Luã, que balançou as redes duas vezes, além de Edson, Rui, Michel, Felipe e Rodrigues, que também deixaram suas marcas na goleada azulina. Com o resultado, o Remo chegou à terceira vitória consecutiva no torneio e manteve os 100% de aproveitamento. A campanha perfeita coloca a equipe na liderança isolada do Grupo C, com nove pontos conquistados em três jogos, além de um saldo de gols que reforça o bom momento vivido pela categoria. Após o confronto, o técnico Allyson destacou a dedicação do elenco e ressaltou a evolução apresentada pelo grupo ao longo da competição. Segundo o treinador, o desempenho é fruto do comprometimento dos atletas nos treinamentos e da seriedade com que a equipe vem encarando cada partida. “Fico muito satisfeito com a postura dos atletas. O resultado é consequência do comprometimento do grupo, que vem evoluindo a cada jogo e entendendo a importância de manter o foco em todas as competições”, afirmou. A equipe azulina agora volta as atenções para o próximo compromisso na Copa Pará Sub-17. O Remo enfrenta o Cabanos na quinta-feira (11), às 15h30, no Ceju 2, buscando manter a invencibilidade e ampliar a vantagem na liderança do grupo. Com um ataque eficiente e um sistema defensivo sólido, o Leão segue como uma das equipes de destaque da competição e reforça sua candidatura a brigar pelas primeiras posições nas fases decisivas do torneio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo abre seletiva para reforçar categorias de base do futsal em 2026 Avaliação será voltada para atletas das categorias sub-16 e sub-17 e acontecerá no ginásio Serra Freire, em Belém 08.06.26 19h59 Futebol Remo atropela o CRT e dispara na liderança da Copa Pará Sub-17 Leão Azul vence por 7 a 0, conquista a terceira vitória seguida e segue com campanha perfeita na competição estadual 08.06.26 19h51 FIM DE CICLO Clube do Remo anuncia a saída do meia Panagiotis Tachtsidis Meia grego foi contratado em 2025 e ajudou na campanha do acesso para a Série A 06.06.26 18h08 Futebol Remo entra no Top 6 da Série A em arrecadação e supera gigantes do futebol brasileiro Leão Azul já faturou quase R$ 15 milhões com jogos em Belém e aparece à frente de clubes como São Paulo, Internacional, Vasco, Bahia e Fluminense 05.06.26 19h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Ricardo Gluck Paul fala sobre projeto de torneio internacional ligado à Copa Verde Presidente da FPF e vice-presidente da CBF afirmou que a entidade estuda a criação de uma competição entre países da Amazônia, mas proposta ainda está em fase inicial 08.06.26 12h14 ESPIA SÓ! Juíza, esposa de Júnior Rocha revela dieta do treinador do Paysandu; veja o vídeo! 'Maromba bicolor', Júnior Rocha vem conquistando a torcida do Papão com seriedade e títulos, apesar da saudade da esposa, que é concursada e não reside em Belém 08.06.26 17h09 Futebol Artilheiro da final, Ítalo celebra título e boa fase no Paysandu O camisa 9 do Papão saiu do banco de reservas para fazer os gols que o Papão precisava para levantar a taça do hexacampeonato 07.06.26 22h04 futebol Presidente da FPF avalia reformulação da Copa Verde e afirma: ‘Acertou mais do que errou’ Ricardo Gluck Paul destacou o calendário definido, as transmissões e a maior visibilidade da competição como pontos positivos desta edição 08.06.26 10h56