Remo atropela o CRT e dispara na liderança da Copa Pará Sub-17

O Clube do Remo segue mostrando força na Copa Pará Sub-17. Na manhã desta segunda-feira (8), a equipe azulina deu mais uma demonstração de bom entrosamento tático, goleando o CRT por 7 a 0, em partida válida pela terceira rodada da competição, disputada no Ceju.

Desde os primeiros minutos, o Leão assumiu o controle das ações e impôs um ritmo intenso, criando diversas oportunidades de gol. A superioridade foi transformada em um placar elástico ao longo da partida, refletindo o domínio remista em campo.

Os gols da vitória foram marcados por Luã, que balançou as redes duas vezes, além de Edson, Rui, Michel, Felipe e Rodrigues, que também deixaram suas marcas na goleada azulina.

Com o resultado, o Remo chegou à terceira vitória consecutiva no torneio e manteve os 100% de aproveitamento. A campanha perfeita coloca a equipe na liderança isolada do Grupo C, com nove pontos conquistados em três jogos, além de um saldo de gols que reforça o bom momento vivido pela categoria.

Após o confronto, o técnico Allyson destacou a dedicação do elenco e ressaltou a evolução apresentada pelo grupo ao longo da competição. Segundo o treinador, o desempenho é fruto do comprometimento dos atletas nos treinamentos e da seriedade com que a equipe vem encarando cada partida.

“Fico muito satisfeito com a postura dos atletas. O resultado é consequência do comprometimento do grupo, que vem evoluindo a cada jogo e entendendo a importância de manter o foco em todas as competições”, afirmou.

A equipe azulina agora volta as atenções para o próximo compromisso na Copa Pará Sub-17. O Remo enfrenta o Cabanos na quinta-feira (11), às 15h30, no Ceju 2, buscando manter a invencibilidade e ampliar a vantagem na liderança do grupo.

Com um ataque eficiente e um sistema defensivo sólido, o Leão segue como uma das equipes de destaque da competição e reforça sua candidatura a brigar pelas primeiras posições nas fases decisivas do torneio.