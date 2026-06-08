Remo abre seletiva para reforçar categorias de base do futsal em 2026 Avaliação será voltada para atletas das categorias sub-16 e sub-17 e acontecerá no ginásio Serra Freire, em Belém O Liberal 08.06.26 19h59 A peneira será destinada a jogadores das categorias sub-16 e sub-17. (Arquivo pessoal) O Clube do Remo anunciou a realização da primeira seletiva de 2026 para a formação de novos talentos das categorias de base do futsal azulino. A iniciativa busca identificar jovens atletas que possam integrar o projeto de desenvolvimento esportivo do clube e reforçar as equipes nas próximas competições. A peneira será destinada a jogadores das categorias sub-16 e sub-17, contemplando atletas nascidos nos anos de 2009, 2010 e 2011. A expectativa é reunir jovens de diferentes regiões em busca da oportunidade de vestir a camisa azulina e dar um passo importante na carreira esportiva. A avaliação técnica será conduzida pela comissão responsável pelas categorias de base do futsal remista, que observará aspectos como fundamentos da modalidade, desempenho físico, capacidade tática e potencial de desenvolvimento dos candidatos. O processo seletivo está marcado para o dia 20 de junho, um sábado, com início às 13h, no ginásio Serra Freire. Durante a atividade, os participantes passarão por testes e avaliações específicas para que a comissão técnica possa analisar o desempenho individual de cada atleta. Segundo o clube, os interessados podem obter mais informações e realizar a inscrição por meio do telefone (91) 98391-9261. A seletiva faz parte do trabalho contínuo do Remo na formação de atletas e no fortalecimento das categorias de base, consideradas fundamentais para o futuro do futsal azulino. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo abre seletiva para reforçar categorias de base do futsal em 2026 Avaliação será voltada para atletas das categorias sub-16 e sub-17 e acontecerá no ginásio Serra Freire, em Belém 08.06.26 19h59 Futebol Remo atropela o CRT e dispara na liderança da Copa Pará Sub-17 Leão Azul vence por 7 a 0, conquista a terceira vitória seguida e segue com campanha perfeita na competição estadual 08.06.26 19h51 FIM DE CICLO Clube do Remo anuncia a saída do meia Panagiotis Tachtsidis Meia grego foi contratado em 2025 e ajudou na campanha do acesso para a Série A 06.06.26 18h08 Futebol Remo entra no Top 6 da Série A em arrecadação e supera gigantes do futebol brasileiro Leão Azul já faturou quase R$ 15 milhões com jogos em Belém e aparece à frente de clubes como São Paulo, Internacional, Vasco, Bahia e Fluminense 05.06.26 19h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Ricardo Gluck Paul fala sobre projeto de torneio internacional ligado à Copa Verde Presidente da FPF e vice-presidente da CBF afirmou que a entidade estuda a criação de uma competição entre países da Amazônia, mas proposta ainda está em fase inicial 08.06.26 12h14 ESPIA SÓ! Juíza, esposa de Júnior Rocha revela dieta do treinador do Paysandu; veja o vídeo! 'Maromba bicolor', Júnior Rocha vem conquistando a torcida do Papão com seriedade e títulos, apesar da saudade da esposa, que é concursada e não reside em Belém 08.06.26 17h09 Futebol Artilheiro da final, Ítalo celebra título e boa fase no Paysandu O camisa 9 do Papão saiu do banco de reservas para fazer os gols que o Papão precisava para levantar a taça do hexacampeonato 07.06.26 22h04 futebol Presidente da FPF avalia reformulação da Copa Verde e afirma: ‘Acertou mais do que errou’ Ricardo Gluck Paul destacou o calendário definido, as transmissões e a maior visibilidade da competição como pontos positivos desta edição 08.06.26 10h56