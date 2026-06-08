Remo abre seletiva para reforçar categorias de base do futsal em 2026

O Clube do Remo anunciou a realização da primeira seletiva de 2026 para a formação de novos talentos das categorias de base do futsal azulino. A iniciativa busca identificar jovens atletas que possam integrar o projeto de desenvolvimento esportivo do clube e reforçar as equipes nas próximas competições.

A peneira será destinada a jogadores das categorias sub-16 e sub-17, contemplando atletas nascidos nos anos de 2009, 2010 e 2011. A expectativa é reunir jovens de diferentes regiões em busca da oportunidade de vestir a camisa azulina e dar um passo importante na carreira esportiva.

A avaliação técnica será conduzida pela comissão responsável pelas categorias de base do futsal remista, que observará aspectos como fundamentos da modalidade, desempenho físico, capacidade tática e potencial de desenvolvimento dos candidatos.

O processo seletivo está marcado para o dia 20 de junho, um sábado, com início às 13h, no ginásio Serra Freire. Durante a atividade, os participantes passarão por testes e avaliações específicas para que a comissão técnica possa analisar o desempenho individual de cada atleta.

Segundo o clube, os interessados podem obter mais informações e realizar a inscrição por meio do telefone (91) 98391-9261. A seletiva faz parte do trabalho contínuo do Remo na formação de atletas e no fortalecimento das categorias de base, consideradas fundamentais para o futuro do futsal azulino.