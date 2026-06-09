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Atleta do Remo conquista tricampeonato na Taça Mato Grosso de Boliche

Dayse Silva venceu a Primeira Divisão de Duplas Femininas e garantiu mais um título nacional para o clube paraense

O Liberal
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A dupla representante do Clube do Remo fez bonito na Taça Mato Grosso de Boliche. ()

A atleta do Clube do Remo, Dayse Silva, conquistou o tricampeonato da Taça Mato Grosso de Boliche na categoria Primeira Divisão de Duplas Femininas. A competição foi realizada entre os dias 4 e 7 de junho, em Tangará da Serra, no Mato Grosso.

Representando o Leão Azul ao lado de Marizete Scheer, Dayse terminou a disputa na primeira colocação, com 5.604 pontos, assegurando mais um título nacional para a equipe paraense.

Após a conquista, a atleta comemorou o resultado e destacou a importância do torneio. “Foi uma competição muito importante e muito legal. Estou muito feliz com essa conquista de tricampeã da competição. É mais um título para mim, para o Remo e para o Estado do Pará”, afirmou.

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Leão Azul garantiu mais uma conquista com a dupla Dayse Silva e Stephanie Martins

A Taça Mato Grosso reuniu 48 atletas de diferentes estados brasileiros, entre eles Pará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. O torneio foi marcado pelo alto nível técnico e contou com quatro dias de disputas.

As partidas ocorreram no Gotham Boliche, com homologação da Confederação Brasileira de Boliche (CBBol). Além do título, os resultados da competição somaram pontos para o ranking nacional da modalidade.

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