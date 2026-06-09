Atleta do Remo conquista tricampeonato na Taça Mato Grosso de Boliche Dayse Silva venceu a Primeira Divisão de Duplas Femininas e garantiu mais um título nacional para o clube paraense O Liberal 09.06.26 17h32 A dupla representante do Clube do Remo fez bonito na Taça Mato Grosso de Boliche. () A atleta do Clube do Remo, Dayse Silva, conquistou o tricampeonato da Taça Mato Grosso de Boliche na categoria Primeira Divisão de Duplas Femininas. A competição foi realizada entre os dias 4 e 7 de junho, em Tangará da Serra, no Mato Grosso. Representando o Leão Azul ao lado de Marizete Scheer, Dayse terminou a disputa na primeira colocação, com 5.604 pontos, assegurando mais um título nacional para a equipe paraense. Após a conquista, a atleta comemorou o resultado e destacou a importância do torneio. “Foi uma competição muito importante e muito legal. Estou muito feliz com essa conquista de tricampeã da competição. É mais um título para mim, para o Remo e para o Estado do Pará”, afirmou. VEJA MAIS Atleta do Remo conquista título do Campeonato Sul-Americano de Boliche; veja O próximo desafio será o mundial em outubro, nos Estados Unidos. Em preparação para o Pan-Americano, atleta do Remo conquista dois troféus no Brasileiro de boliche Dayse Silva esteve representando o Leão Azul no Campeonato Brasileiro em Brasília (DF) Remo conquista o bicampeonato da Taça Brasília de Boliche em duplas Leão Azul garantiu mais uma conquista com a dupla Dayse Silva e Stephanie Martins A Taça Mato Grosso reuniu 48 atletas de diferentes estados brasileiros, entre eles Pará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. O torneio foi marcado pelo alto nível técnico e contou com quatro dias de disputas. As partidas ocorreram no Gotham Boliche, com homologação da Confederação Brasileira de Boliche (CBBol). Além do título, os resultados da competição somaram pontos para o ranking nacional da modalidade. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes remo boliche do remo esporte amador paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Presidente do Operário-PR descarta saída de meia para o Remo: ‘Ele não quer sair’ Segundo Álvaro Goes, Boschilia, destaque do Fantasma, não deve sair da equipe até o final da temporada. 09.06.26 14h05 Futebol Remo abre seletiva para reforçar categorias de base do futsal em 2026 Avaliação será voltada para atletas das categorias sub-16 e sub-17 e acontecerá no ginásio Serra Freire, em Belém 08.06.26 19h59 Futebol Remo atropela o CRT e dispara na liderança da Copa Pará Sub-17 Leão Azul vence por 7 a 0, conquista a terceira vitória seguida e segue com campanha perfeita na competição estadual 08.06.26 19h51 FIM DE CICLO Clube do Remo anuncia a saída do meia Panagiotis Tachtsidis Meia grego foi contratado em 2025 e ajudou na campanha do acesso para a Série A 06.06.26 18h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES ATACANTE Neymar foi cortado da Seleção? Veja situação do atacante na Copa do Mundo após novos exames Camisa 10 segue em recuperação de uma lesão na panturrilha e ainda gera dúvidas sobre sua presença no primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026 08.06.26 20h55 Futebol Justiça rejeita ação de Borasi e garante vitória ao Paysandu em disputa trabalhista Ex-jogador bicolor, argentino cobrava R$ 101,7 mil do clube referentes ao período em que atuou pela equipe paraense. 09.06.26 12h35 ESPIA SÓ! Juíza, esposa de Júnior Rocha revela dieta do treinador do Paysandu; veja o vídeo! 'Maromba bicolor', Júnior Rocha vem conquistando a torcida do Papão com seriedade e títulos, apesar da saudade da esposa, que é concursada e não reside em Belém 08.06.26 17h09 Futebol Paysandu convoca reunião do Conselho Deliberativo para julgamento de contas Etapa considerada uma das mais importantes do calendário administrativo do clube. 09.06.26 12h01