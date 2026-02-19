Celtic x Stuttgart: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/02) pela Liga Europa Celtic e Stuttgart jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Thalles Leal 19.02.26 16h00 O Suttgart somou 4 pontos a mais que o Celtic na primeira fase da Liga Europa (Facebook/ @VfB) Celtic x Stuttgart disputam hoje, quinta-feira (19/02), os playoffs da Liga Europa. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Celtic Park, em Glasgow, Escócia. Confira as escalações e o horário: Onde assistir Celtic x Stuttgart ao vivo? A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase, o Stuttgart terminou em 11° lugar com um total de 5 vitórias, 3 derrotas, 15 gols marcados e 9 gols sofridos. Já o Celtic ficou em 21° lugar e acumulou 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados e 15 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira LOSC x Estrela Vermelha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/02) pela Liga Europa Lille e Estrela Vermelha jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Al-Ahli x Al-Najma: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/02) pelo Campeonato Saudita Al Ahli e Al Najma jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Celtic x Stuttgart: prováveis escalações Celtic: Kasper Schmeichel, Julián Araujo, Liam Scales, Auston Trusty, Kieran Tierney, Reo Hatate, Callum McGregor, Benjamin Nygren, Yang Hyun-jun, Junior Adamu, Daizen Maeda. Stuttgart: Alexander Nübel, Lorenz Assignon, Julian Chabot, Finn Jeltsch, Max Mittelstadt, Atakan Karazor, Chema Andrés, Jamie Leweling, Deniz Undav, Chris Fuhrich, Ermedin Demirovic. FICHA TÉCNICA Celtic x Stuttgart Europa League - Liga Europa Local: Celtic Park, em Glasgow, Escócia Data/Horário: 19 de fevereiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Celtic Stuttgart Europa League LIga Europa jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A saudita Al-Hilal x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pelo Campeonato Saudita Al Hilal e Al Ittihad jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.02.26 15h00 Série A saudita Al-Nassr x Al Hazem: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Saudita Al Nassr e Al-Hazem jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.02.26 15h00 Campeonato Espanhol Osasuna x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/02) por La Liga Osasuna e Real Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 21.02.26 13h30 Campeonato Alemão RB Leipzig x Borussia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/02) pela Bundesliga Leipzig e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.02.26 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 21.02.26 7h00 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13