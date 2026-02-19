Celtic x Stuttgart: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/02) pela Liga Europa

Celtic x Stuttgart disputam hoje, quinta-feira (19/02), os playoffs da Liga Europa. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Celtic Park, em Glasgow, Escócia. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Celtic x Stuttgart ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, o Stuttgart terminou em 11° lugar com um total de 5 vitórias, 3 derrotas, 15 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já o Celtic ficou em 21° lugar e acumulou 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados e 15 gols sofridos.

Celtic x Stuttgart: prováveis escalações

Celtic: Kasper Schmeichel, Julián Araujo, Liam Scales, Auston Trusty, Kieran Tierney, Reo Hatate, Callum McGregor, Benjamin Nygren, Yang Hyun-jun, Junior Adamu, Daizen Maeda.

Stuttgart: Alexander Nübel, Lorenz Assignon, Julian Chabot, Finn Jeltsch, Max Mittelstadt, Atakan Karazor, Chema Andrés, Jamie Leweling, Deniz Undav, Chris Fuhrich, Ermedin Demirovic.

FICHA TÉCNICA

Celtic x Stuttgart

Europa League - Liga Europa

Local: Celtic Park, em Glasgow, Escócia

Data/Horário: 19 de fevereiro de 2026, 17h