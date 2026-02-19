Juventud x Guaraní: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/02) pela Libertadores Juventud e Guaraní-PAR jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 19.02.26 18h00 Em seus últimos jogos, o Guaraní venceu o San Lorenzo por 3 a 1 e o Juventud empatou com o Torque por 2 a 2 (X/ @Sudamericana) Juventud x Guaraní-PAR disputam hoje, quinta-feira (19/02), a segunda pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Parque Alfredo Victor Viera, em Montevidéu, Uruguai. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Juventud x Guaraní PAR ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Juventud passou por 3 derrotas de 1 a 0 para Atlético Bella Vista, Universidad Católica (EQU) e Cerro Largo; por uma vitória de 3 a 4 sobre a Universidad Católica (EQU) e por um empate de 2 a 2 com o Torque. Já o Guaraní passou por uma derrota de 2 a 1 para o Olimpia, um empate sem gols com Sportivo Trinidense, uma vitória de 4 a 0 sobre Rubio Ñu, um empate de 3 a 3 com o Libertad e uma vitória de 3 a 1 sobre o San Lorenzo. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira Juventud x Guaraní: prováveis escalações Juventud: Carabali; Diniz, Garrido, Robledo e Faúndez; Schamine; Yañez, Ogaz, Rabello e González; Vecino. Técnico: Luvas Bovaglio. Guaraní: Ronaldo; Gilberto, Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni. FICHA TÉCNICA Juventud x Guaraní (PAR) Copa Libertadores da América Local: Estádio Parque Alfredo Victor Viera, em Montevidéu, Uruguai Data/Horário: 19 de fevereiro de 2026, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Guaraní-PAR Juventud jogos de hoje copa libertadores COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A saudita Al-Hilal x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pelo Campeonato Saudita Al Hilal e Al Ittihad jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.02.26 15h00 Série A saudita Al-Nassr x Al Hazem: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Saudita Al Nassr e Al-Hazem jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.02.26 15h00 Campeonato Espanhol Osasuna x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/02) por La Liga Osasuna e Real Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 21.02.26 13h30 Campeonato Alemão RB Leipzig x Borussia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/02) pela Bundesliga Leipzig e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.02.26 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 21.02.26 7h00 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13