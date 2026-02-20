Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Filipe Luís é diplomático após racismo contra Vini Jr., mas alerta: 'Se errou, tem de pagar'

Estadão Conteúdo

Não são poucos os casos de racismo contra atletas brasileiros, sobretudo na América do Sul e em alguns estádios europeus. Após a visita do Flamengo ao Lanús, pela final da Recopa Sul-Americana, os argentinos queriam saber sobre a opinião de Filipe Luís no caso em que Vini Jr. acusa Pestrianni, do Benfica, de tê-lo chamado de "macaco". O treinador optou pela diplomacia e acabou indo em caminho contrário de muitos compatriotas ao tratar o assunto como "caso isolado."

Em duelo dos playoffs da Champions League no Estádio da Luz, entre Benfica e Real Madrid, o atacante brasileiro acusa o meio-campista Prestianni de tê-lo ofendido com fala racista. Na acusação, diz ter sido chamado de "macaco", o que foi desmentido pelo adversário e pelo clube português.

Após o triunfo por 1 a 0 do Lanús, Filipe Luís falou sobre o caso. "Sobre Vinicius, sempre fui muito bem tratado aqui, eu amo a Argentina, sou muito feliz aqui, muito bem recebido, sempre de visitante, mas só tenho coisas boas para falar da Argentina. Um caso isolado desses não influencia em nada o que penso desse país que é tão lindo", disse o comandante rubro-negro, em coletiva, evitando críticas ao país vizinho.

As palavras não foram bem aceitas por brasileiros, que o acusaram de "fazer média" simplesmente por ser branco. À ESPN da Argentina, porém, o técnico foi um pouco mais contundente e reprovou as atitudes de Presttiani, ainda que tenha tomado cuidado com as declarações.

"Bom, é um tema muito mais delicado do que pensamos, um tema que envolve muitas coisas, e para mim e simples: Prestianni tapou a boca para dizer o que tinha a dizer e não devia ter feito isso", frisou.

"Isso gera todo essa confusão e agora é a palavra de um contra o outro. Isso é muito delicado e a verdade é que se errou, tem de pagar. Mas, repito, é a palavra de um contra o outro e não sou eu quem posso julgar", concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Recopa Sul-Americana

Flamengo

Filipe ÇLuís

Vini Jr.

racismo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Na semifinal

Técnico do Paysandu elogia time após goleada, mas prega cautela: 'Não me iludo'

Júnior Rocha destacou a coletividade e comprometimento dos jogadores após a vitória sobre a Tuna no Parazão

20.02.26 12h39

Decisão

Paysandu inicia venda de ingressos para duelo da semifinal do Parazão contra o Castanhal

Partida ocorre no próximo domingo (22), às 17h, na Curuzu

20.02.26 11h18

futebol

FPF confirma jogos e divulga tabela detalhada da Copa Grão-Pará

Competição começa no próximo domingo (22), com os jogos da primeira semifinal

20.02.26 9h58

futebol

Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações

Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo

20.02.26 9h09

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações

Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo

20.02.26 9h09

DEU PAPÃO

Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão

Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão.

19.02.26 21h57

FORA

Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil

Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão

19.02.26 22h37

Futebol

Cametá 'despacha' o Santa Rosa no Parque do Bacurau e enfrenta o Remo na semifinal do Parazão

Não deu para o Macaco Prego, que sentiu a pressão de jogar no Parque do Bacurau e acabou perdendo por 2 a 0

19.02.26 22h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda