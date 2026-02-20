Filipe Luís é diplomático após racismo contra Vini Jr., mas alerta: 'Se errou, tem de pagar' Estadão Conteúdo 20.02.26 11h07 Não são poucos os casos de racismo contra atletas brasileiros, sobretudo na América do Sul e em alguns estádios europeus. Após a visita do Flamengo ao Lanús, pela final da Recopa Sul-Americana, os argentinos queriam saber sobre a opinião de Filipe Luís no caso em que Vini Jr. acusa Pestrianni, do Benfica, de tê-lo chamado de "macaco". O treinador optou pela diplomacia e acabou indo em caminho contrário de muitos compatriotas ao tratar o assunto como "caso isolado." Em duelo dos playoffs da Champions League no Estádio da Luz, entre Benfica e Real Madrid, o atacante brasileiro acusa o meio-campista Prestianni de tê-lo ofendido com fala racista. Na acusação, diz ter sido chamado de "macaco", o que foi desmentido pelo adversário e pelo clube português. Após o triunfo por 1 a 0 do Lanús, Filipe Luís falou sobre o caso. "Sobre Vinicius, sempre fui muito bem tratado aqui, eu amo a Argentina, sou muito feliz aqui, muito bem recebido, sempre de visitante, mas só tenho coisas boas para falar da Argentina. Um caso isolado desses não influencia em nada o que penso desse país que é tão lindo", disse o comandante rubro-negro, em coletiva, evitando críticas ao país vizinho. As palavras não foram bem aceitas por brasileiros, que o acusaram de "fazer média" simplesmente por ser branco. À ESPN da Argentina, porém, o técnico foi um pouco mais contundente e reprovou as atitudes de Presttiani, ainda que tenha tomado cuidado com as declarações. "Bom, é um tema muito mais delicado do que pensamos, um tema que envolve muitas coisas, e para mim e simples: Prestianni tapou a boca para dizer o que tinha a dizer e não devia ter feito isso", frisou. "Isso gera todo essa confusão e agora é a palavra de um contra o outro. Isso é muito delicado e a verdade é que se errou, tem de pagar. Mas, repito, é a palavra de um contra o outro e não sou eu quem posso julgar", concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Recopa Sul-Americana Flamengo Filipe ÇLuís Vini Jr. racismo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Na semifinal Técnico do Paysandu elogia time após goleada, mas prega cautela: 'Não me iludo' Júnior Rocha destacou a coletividade e comprometimento dos jogadores após a vitória sobre a Tuna no Parazão 20.02.26 12h39 Decisão Paysandu inicia venda de ingressos para duelo da semifinal do Parazão contra o Castanhal Partida ocorre no próximo domingo (22), às 17h, na Curuzu 20.02.26 11h18 futebol FPF confirma jogos e divulga tabela detalhada da Copa Grão-Pará Competição começa no próximo domingo (22), com os jogos da primeira semifinal 20.02.26 9h58 futebol Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo 20.02.26 9h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo 20.02.26 9h09 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 Futebol Cametá 'despacha' o Santa Rosa no Parque do Bacurau e enfrenta o Remo na semifinal do Parazão Não deu para o Macaco Prego, que sentiu a pressão de jogar no Parque do Bacurau e acabou perdendo por 2 a 0 19.02.26 22h24