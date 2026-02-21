Vinicius Júnior marca, mas não impede derrota do Real Madrid pela La Liga Estadão Conteúdo 21.02.26 17h02 O Osasuna recebeu o líder Real Madrid, neste sábado, pela 25ª rodada da La Liga, e venceu com gol nos minutos finais, fechando o placar em 2 a 1. O jogo foi realizado no Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona. Em um ótimo momento na temporada, o brasileiro Vinicius Júnior até marcou, mas não impediu a derrota. Agora os comandados de Arbeloa torcem para a derrota do Barcelona, que jogará neste domingo, contra o Levante, para manter a ponta da competição. A equipe da capital volta a campo pelo Espanhol no dia 2 de março, contra o Getafe, no Santiago Bernabéu. Já o Osasuna encara o Valência, em Mestalla, no domingo. A primeira etapa da partida teve bons momentos de ambos os times. O gigante de Madri incomodava mais com as chegadas de Kylian Mbappé e Vinicius Júnior. Por outro lado, o experiente Ante Budimir dava muito trabalho aos defensores. Em um desses lances, aos 24 minutos, o atacante do Osasuna recebeu na medida de Rubén García e obrigou o milagre de Courtois. Quatro minutos mais tarde, novamente o atleta croata recebeu dentro da área e novamente, de cabeça, deu trabalho para o arqueiro belga. Após os momentos de perigo do time mandante, a equipe de Álvaro Arbeloa até respondeu, em ataques perigosos do próprio Vini, Mbappé e David Alaba. Mas quem brilhou foi a estrela de Budimir, que recebeu na velocidade dentro da área e dividiu com o goleiro Thibaut Courtois. Em um primeiro momento, o árbitro da partida deu simulação e mostrou o amarelo para o atacante. Após a revisão no VAR, o pênalti foi assinalado para o Osasuna. Na cobrança, o croata foi para a cobrança e abriu o placar. Com a desvantagem no placar, o Real Madrid foi para a segunda etapa tomando as rédeas do embate. O camisa 7 do líder da La Liga continuava sendo o mais perigoso e conseguia ganhar as jogadas de ataque com facilidade. Aos 24 minutos, MBappé recebeu de Brahim e empatou a partida. Apesar da euforia, a arbitragem marcou impedimento. O alívio do time mandante não durou muito e, aos 27 minutos, Fede Valverde fez linda jogada, limpando a defesa para entrar no campo adversário. O uruguaio cruzou rasteiro para Vinicius Júnior igualar o placar e marcar pela 9ª vez no Campeonato Espanhol. Aos 44 minutos, o Osasuna aproveitou o vacilo da defesa madridista e armou a jogada com velocidade. Raúl García se projetou entre os zagueiros e recebeu passe perfeito de Raúl Moro. O camisa 9 limpou Asensio e chutou cruzado, para colocar os mandantes novamente em vantagem. Confira os jogos deste sábado pela La Liga: Real Sociedad 3 x 3 Real Oviedo Betis 1 x 1 Rayo Vallecano 