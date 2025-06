Holanda x Malta: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10/06) pelas eliminatórias da Copa

Holanda x Malta disputam hoje, terça-feira (10/06), a 4° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Hitachi, em Groningen, Países Baixos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Holanda x Malta ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passas das eliminatorias europeias da Copa do Mundo, a Holanda passou por apenas uma vitória de 2 a 0 sobre a Finlândia.

Já Malta registrou uma derrota de 1 a 0 para a Finlândia, outra de 2 a 0 para a Polônia e um empate sem gols com a Lituânia.

VEJA MAIS

Holanda x Malta: prováveis escalações

Holanda: Mark Flekken; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk e Nathan Aké; Frenkie de Jong e Tijjani Reijnders; Justin Kluivert, Xavi Simons e Cody Gakpo; Memphis Depay. Técnico: Ronald Koeman.

Malta: Henry Bonello; Zach Muscat, Enrico Pepe, James Carragher e Ryan Camenzuli; Alexander Satariano, Matthew Guillaumier e Jodi Jones; Teddy Teuma, Joseph Mbong e Paul Mbong. Técnico: Emilio de Leo.

FICHA TÉCNICA

Holanda x Malta

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Hitachi, em Groningen, Países Baixos

Data/Horário: 10 de junho de 2025, 15h45