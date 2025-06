Luizinho Lopes é anunciado pelo Vila Nova dez dias após deixar o Paysandu

Menos de duas semanas depois de ser demitido pelo Paysandu, Luizinho Lopes foi anunciado como novo técnico do Vila Nova. O acerto foi confirmado nesta quarta-feira (11). Ele retorna ao comando do time goiano após a saída de Rafael Lacerda, demitido depois de quatro derrotas consecutivas na Série B. O Vila ocupa atualmente a 9ª colocação na tabela.

Luizinho reassume o Tigrão goiano menos de um ano após sua primeira passagem. O reencontro com o Vila acontece em um momento de recomeço para o treinador, que teve uma trajetória turbulenta no Papão.

Contratado em fevereiro para substituir Márcio Fernandes, Luizinho chegou cercado de expectativa. No início, os resultados animaram a torcida bicolor: nove partidas de invencibilidade e presença nas finais do Campeonato Paraense e da Copa Verde. O título da Copa Verde, conquistado nos pênaltis diante do Goiás, foi o ponto alto da passagem. Mas depois veio o calvário.

Na Série B, o Paysandu não conseguiu vencer nas primeiras dez rodadas. Foram seis derrotas e quatro empates, incluindo tropeços em casa contra equipes como Criciúma e Chapecoense. A eliminação para o Bahia na Copa do Brasil, sofrendo uma goleada no jogo da volta, também contribuiu para o desgaste do treinador, que sempre reclamou da maratona de jogos imposta ao curto plantel bicolor, apontando-a como a causa das derrotas. Após a derrota para o Criciúma, na Curuzu, a demissão foi anunciada.