VÍDEO: Em Belém, Luisa Mell protesta seminua e pintada contra cardápio da COP 30

A ativista e apresentadora Luisa Mell, de 47 anos, protagonizou um protesto performático nesta quinta-feira (6) em Belém, durante uma prévia da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), conferência climática da ONU que começa oficialmente no dia 10 de novembro. O ato, que ocorreu em frente ao local onde chefes de Estado se reuniram para discutir temas ambientais, teve como foco a defesa do veganismo e a crítica ao consumo de carne.

Seminua e com o corpo pintado representando o planeta Terra em chamas, Luisa Mell deitou-se em um “prato” gigante, simulando ser espetada por um garfo. Ao fundo, havia uma imagem de floresta pegando fogo e um cartaz com a frase: “Por favor, seja vegano”. A performance, que começou por volta das 5h e se estendeu até o início da tarde, foi organizada em parceria com a PETA (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais).

VEJA MAIS

Em declaração à imprensa, a ativista explicou o conceito da intervenção: “É o planeta com as áreas queimando”. Segundo Luisa, a ação foi uma forma de protestar contra o cardápio do evento, que, segundo ela, oferece apenas 40% de opções vegetarianas ou veganas.

A performance rapidamente repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões. Admiradores elogiaram a coragem e o engajamento da apresentadora, enquanto críticos classificaram o ato como “exibicionismo”.

Reconhecida por sua atuação em defesa dos animais e do meio ambiente, Luisa Mell tem utilizado performances e manifestações públicas como ferramenta de conscientização sobre os impactos ambientais da pecuária e a importância da alimentação à base de plantas no combate à crise climática.