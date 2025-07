Negociação não avança e jogo amistoso entre Remo e Santos não deve acontecer, diz jornalista

O amistoso entre Remo e Santos não deve mais sair do papel. Conforme informações do jornalista Lucas Musetti Perazolli, setorista do Peixe no portal UOL, a partida amistosa não vai acontecer.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo o jornalista, as negociações foram encerradas por conta de questões financeiras. O valor desejado para a realização do duelo não foi alcançado, e o Santos considerou que, pela logística e pelo pouco tempo para a venda de ingressos, o jogo não seria viável.

Com isso, conforme informou Perazolli, o Peixe deve realizar um amistoso em São Paulo ou no interior do estado na próxima semana.

VEJA MAIS

Os clubes ainda não se manifestaram oficialmente sobre o assunto. O Núcleo de Esportes de OLiberal entrou em contato com a diretoria do Leão Azul para confirmar a informação, mas, até agora, não teve retorno.

A notícia de que Santos e Remo estavam negociando um amistoso em Belém foi divulgada inicialmente pelo jornalista Ricardo Martins, da TNT Sports. A partida estava prevista para o dia 9 de junho, na capital paraense. Posteriormente, o jornalista Abner Luiz, da Rádio Liberal+, chegou a afirmar que o duelo estava “99% certo”.

O amistoso marcaria o retorno de Neymar aos gramados após a renovação de contrato com o Santos até o fim de 2025.

Vale destacar que o Santos tem interesse em realizar uma partida antes da retomada do Campeonato Brasileiro, já que o clube — assim como outros — está de recesso por conta do Mundial de Clubes.

O próximo jogo da equipe paulista será contra o Palmeiras, inicialmente marcada para o dia 13. No entanto, caso o time alviverde avance às semifinais do torneio internacional, o confronto deve ser adiado.

Para o Remo, em termos logísticos, a realização do amistoso também seria complicada. O Leão Azul enfrenta o Cuiabá-MT no próximo sábado (5), no Mangueirão, e encara a Chapecoense-SC no domingo (13), fora de casa.

Atualmente, o Remo ocupa a quinta colocação da Série B, com 23 pontos, e briga para retornar ao G-4. Já o Santos faz uma campanha instável no Brasileirão e está apenas na 15ª posição, com 11 pontos.