Estudo indica que pessoas que comem ovos cinco vezes por semana são mais magras

Um estudo feito por pesquisadores espanhóis constatou que a gordura corporal em pessoas com uma dieta rica em ovos é menor. As informações são do O Globo.

VEJA MAIS

A pesquisa envolveu 355 pessoas entre 18 e 30 anos. A seleção foi feita mediante a frequência com que comiam ovos: menos de uma vez por semana, uma a quatro vezes e pelo menos cinco. A forma como os ovos eram preparados não foi considerada.

O resultado mostrou que aqueles que comiam ovos pelo menos cinco vezes na semana tinham IMC e menor percentual de gordura corporal que os outros dois grupos.

“A associação entre o consumo de ovos e a composição corporal é mediada pela ingestão de proteínas. Esse achado é importante do ponto de vista da saúde pública, sugerindo que o maior consumo de ovos (≥5 ovos/semana) pode levar a uma composição corporal mais saudável, principalmente devido à maior ingestão de proteínas”, explicaram os autores.

Considerados alimentos de baixo custo, os ovos também têm alto valor nutricional e presença de nutrientes bioativos, dizem os pesquisadores.

“Os ovos representam a mais barata fonte de proteína animal, ferro, vitamina A, vitamina B12, folato, colina e riboflavina e a segunda fonte de menor custo para cálcio e zinco. E vários estudos mostraram que o colesterol do ovo não é bem absorvido e o consumo de ovos não afeta significativamente a concentração de colesterol no sangue.”

O estudo, porém, afirma que a pesquisa é meramente observacional e são necessários novos trabalhos comprovar que o consumo de ovos é a causa real por trás das diferenças na composição corporal.