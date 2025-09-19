Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Homem morre após andar em montanha-russa de parque de diversões inaugurado este ano nos EUA

Estadão Conteúdo

Um homem morreu na última quarta-feira, 17, após andar em uma montanha-russa no Epic Universe, o mais novo parque do Universal Orlando Resort, inaugurado em maio deste ano, na Flórida, nos Estados Unidos. A vítima, que tinha cerca de 30 anos, foi encontrada inconsciente após sair do brinquedo, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Orange, em Orlando. Ele foi levado a um hospital, onde sua morte foi confirmada.

O médico legista da região de Orlando, Joshua Stephany, informou nesta quinta-feira, 18, que o homem morreu devido a lesões causadas por impacto contuso. Ele disse que considerou a morte um acidente após realizar uma autópsia. A declaração de Stephany não mencionou detalhes sobre os ferimentos, incluindo onde eles foram encontrados no corpo.

O CEO e fundador da empresa de consultoria International Theme Park Services, Dennis Speigel, considerou a conclusão da autópsia "bastante chocante" e disse que ela levantou mais perguntas do que respostas. "Foi na cabeça ou no peito? Ele estava se debatendo? Ele estava sentado corretamente?", disse Speigel. "Foi um acidente causado pela montanha-russa ou por algo que ele fez?"

Universal lamenta o caso

A Universal informou que a montanha-russa envolvida era a Stardust Racers. Ela é descrita no site da empresa como "uma montanha-russa de lançamento duplo de tirar o fôlego, que atinge velocidades incríveis de até 100 km/h". "Estamos devastados com este trágico acontecimento e expressamos nossas sinceras condolências aos entes queridos do visitante", disse um porta-voz da Universal Orlando Resorts em comunicado. "Estamos cooperando totalmente com o Condado de Orange e com a investigação em andamento. A atração permanece fechada."

Após a divulgação da autópsia, a Universal disse que não poderia comentar além de seu comunicado anterior devido à investigação em andamento.

Parque foi inaugurado neste ano

A Universal inaugurou o Epic Universe em maio deste ano. Ele tem cinco seções temáticas e um hotel com 500 quartos. É o primeiro grande parque temático tradicional a ser aberto na Flórida desde 1999, quando o Universal Islands of Adventure foi inaugurado. A adição do Epic Universe elevou o número total de parques no resort da Flórida para quatro, incluindo o Universal Studios.

Os maiores parques temáticos da Flórida, como o Walt Disney World e a Universal, estão isentos de inspeções de segurança estaduais, ao contrário de locais menores e feiras. Em vez disso, eles realizam suas próprias inspeções e têm seus próprios protocolos, mas devem relatar ao Estado qualquer lesão ou morte.

No segundo trimestre deste ano, a Disney World, a Universal e o SeaWorld Orlando fizeram alguns relatos. Eles variaram de uma mulher de 78 anos que ficou inconsciente em um carrossel infantil no SeaWorld a uma mulher de 87 anos com uma condição pré-existente que perdeu a consciência após andar na atração Dinosaur no Disneys Animal Kingdom.

Desde que o Epic Universe foi inaugurado em maio, houve três relatos. Em maio, um homem de 63 anos com uma condição pré-existente sentiu tonturas e "uma alteração do estado de consciência" e uma mulher de 47 anos com uma condição pré-existente teve "distúrbios visuais" e dormência após andar na montanha-russa Stardust Racers, em dias diferentes. Um homem de 32 anos sentiu dores no peito após andar na atração Hiccups Wing Gliders, de acordo com o Departamento de Agricultura e Serviços ao Consumidor da Flórida.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/MONTANHA-RUSSA/HOMEM/MORTE
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

'Navio fantasma' que naufragou há mais de 100 anos é encontrado em lago nos EUA

19.09.25 12h03

Lula telefonou ao emir do Catar para expressar solidariedade pelo ataque de Israel

19.09.25 11h48

ACIDENTE INDUSTRIAL

Funcionário morre esmagado por robô em fábrica de pizza; entenda

O acidente ocorreu na fábrica da Palermo’s Pizza, nos Estados Unidos

19.09.25 11h30

França: controlador de tráfego aéreo cochila e obriga avião a dar voltas no ar antes de pousar

19.09.25 11h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

INVESTIGAÇÃO

Jovem que assassinou o ativista Charlie Kirk foi entregue pelo próprio pai aos policiais

O governador de Utah, Spencer Cox, agradeceu a coragem da família em entregar o filho

12.09.25 12h57

CASO CHARLIE KIRK

VÍDEO: homem é flagrado celebrando disparo que atingiu ativista Charlie Kirk em evento nos EUA

Influenciador de extrema-direita e aliado de Trump foi morto a tiros durante evento na Universidade Utah Valley, no estado de Utah

11.09.25 23h51

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

PELOS NO DEDO?

VÍDEO: mulher precisa depilar dedo da mão após fazer enxerto com pele da virilha e caso viraliza

Cirurgia reconstrutiva feita na infância trouxe resultado inusitado na puberdade

15.09.25 18h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda