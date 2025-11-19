Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Harvard irá investigar relação de ex-presidente com Epstein após divulgação de mensagens

O porta-voz de Harvard, Jonathan Swain, disse que 'a Universidade está conduzindo uma revisão das informações'

Redação O Liberal com informações da AE

A Universidade de Harvard abrirá uma investigação sobre as ligações do ex-presidente da instituição, Lawrence Summers, com o empresário Jeffrey Epstein. Epstein foi condenado por exploração sexual. Documentos recentes revelaram uma relação próxima entre os dois por anos, segundo o jornal The Harvard Crimson.

A informação foi publicada nesta quarta-feira, 19, pelo jornal estudantil da universidade. Um porta-voz de Harvard, Jonathan Swain, disse que a Universidade está conduzindo uma revisão das informações.

O objetivo é avaliar quais medidas podem ser cabíveis em relação aos indivíduos em Harvard incluídos nos documentos divulgados. A investigação abrangerá as mais de 20 mil páginas de e-mail.

Harvard apura conexões com Epstein

Os e-mails foram divulgados pelo Comitê de Fiscalização da Câmara dos Representantes dos EUA na última quarta-feira, 12. Lawrence Summers foi secretário do Tesouro durante o governo de Bill Clinton (1993 - 2001).

Ele também presidiu a Universidade de Harvard entre 2001 e 2006. Outras pessoas ligadas a Harvard que apareceram nas mensagens também serão investigadas. Isso inclui quase uma dúzia de funcionários, entre atuais e antigos, conforme o Harvard Crimson.

Entre os investigados estão a professora emérita de Inglês e esposa de Summers, Elisa New, e o professor emérito de Direito Alan Dershowitz. Jeffrey Epstein começou a ser investigado em 2005.

A investigação ocorreu após os pais de uma menina de 14 anos denunciarem abuso sexual por parte do empresário em sua casa em Palm Beach, na Flórida. A denúncia abriu caminho para outras apurações.

Epstein foi condenado em 2008 por exploração sexual e facilitação à prostituição de menores. Ele se declarou culpado e fez um acordo de 13 meses de prisão. Seu nome foi incluído na lista federal de criminosos sexuais.

Em 2019, um juiz da Flórida considerou o acordo ilegal. O empresário foi novamente preso em julho do mesmo ano, em Nova York. Um mês depois, Epstein foi encontrado morto em sua cela. A autópsia concluiu que ele tirou a própria vida.

Mensagens revelam comunicação com o empresário

O Harvard Crimson analisou mensagens trocadas entre Lawrence Summers e Jeffrey Epstein de novembro de 2018 a julho de 2019. Algumas conversas faziam referência a uma mulher que os dois chamavam de "perigo".

"Acho que, por enquanto, não vou a lugar nenhum com ela, exceto como mentor de economia", escreveu Summers em novembro de 2018. "Acho que, neste momento, estou na categoria de pessoas vistas com muito carinho pelo retrovisor."

Meses depois, ele enviou outra mensagem sobre a mulher: "Ela deve estar muito confusa ou talvez queira se afastar de mim, mas também preza muito o contato profissional e, por isso, se apega a ele." Os dois nunca mencionaram o nome da mulher.

Um porta-voz de Summers disse ao Harvard Crimson que ela jamais foi sua aluna. Em outra mensagem, Summers encaminhou a Epstein um e-mail que recebeu da economista Keyu Jin.

No e-mail, Keyu Jin pedia feedback sobre um artigo. Summers comentou que "provavelmente seria apropriado" adiar a resposta. "Ela já está começando a parecer carente :) legal", respondeu Epstein. Keyu Jin não quis comentar o assunto.

Epstein também afirmou em uma das mensagens que era "parceiro" de Summers. Além de conselhos sobre mulheres, o ex-secretário pediu doações do empresário à Harvard.

Em 2020, a universidade divulgou um relatório. O documento confirmou que recebeu cerca de US$ 9,1 milhões de Epstein entre 1998 e 2008. A instituição anunciou novas diretrizes para doadores na ocasião.

A última troca de mensagens entre os dois ocorreu no dia 5 de julho de 2019. Summers disse que estava em Cape Cod, no Massachusetts, com sua família. "Um pouco como uma peça de Henrik Ibsen", brincou.

Eles continuaram trocando piadas literárias até as 13h27. No dia seguinte, Epstein foi preso.

Summers se afasta da vida pública

Após a repercussão das mensagens, Lawrence Summers anunciou seu afastamento da vida pública na segunda-feira, 18. "Assumo total responsabilidade pela decisão equivocada de continuar me comunicando com o Sr. Epstein", disse em um comunicado.

Ele ainda atuará no âmbito acadêmico. No entanto, deixará compromissos públicos "como parte de um esforço mais amplo para reconstruir a confiança e reparar os relacionamentos".

No dia seguinte ao anúncio, Summers deixou cargos em organizações como a empresa de dados financeiros Bloomberg, o jornal The New York Times e o think tank Center for American Progress, de acordo com o Harvard Crimson.

Já nesta quarta, o jornal Axios revelou sua renúncia ao Conselho de Administração da OpenAI, dona do ChatGPT. "Agradecemos suas inúmeras contribuições e a perspectiva que ele trouxe ao Conselho", afirmou a empresa.

Em outra nota enviada ao Axios, Summers disse que a renúncia está alinhada à decisão de se afastar da vida pública. "Sou grato pela oportunidade de ter servido, estou entusiasmado com o potencial da empresa e ansioso para acompanhar seu progresso", afirmou.

Neste semestre, Summers ministra duas disciplinas para duas turmas de graduação e uma de pós-graduação em Harvard. O Harvard Crimson questionou se ele será impedido de lecionar durante as investigações. O porta-voz da universidade não respondeu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/CASO EPSTEIN/HARVARD/INVESTIGAÇÃO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Sudão do Sul retoma exportações de petróleo após ataques de drones

19.11.25 20h18

Trump reafirma investimento da Arábia Saudita, defende tarifas e sugere mentiras de Powell

19.11.25 17h53

MUNDO

Trump diz que trabalhará com Arábia Saudita e Egito para estabilizar Sudão

Segundo Trump, o Sudão é "uma grande civilização corrompida"

19.11.25 17h42

MUNDO

Ucrânia enfrenta escândalo de corrupção no setor energético em plena guerra

O caso ganhou dimensão política ao envolver Tymur Mindich, coproprietário da empresa de produção de mídia de Zelenski

19.11.25 16h28

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Filho de paraense tem dedos decepados em escola de Portugal

O menino de 9 anos sofreu outras agressões por parte de colegas, que foram minimizadas pela escola, segundo a mãe

15.11.25 18h43

ACIDENTE

Aeronave da Embraer que levava ministro do Congo cai e pega fogo após derrapar na pista

Além do ministro Louis Watum Kabamba, 20 pessoas também estavam a bordo da aeronave

17.11.25 15h58

GOLPISTA

Copiloto falsifica documentos e pilota avião por meses sem licença

Piloto teria usado documentos falsos para atuar como primeiro oficial; caso levou à abertura de investigação interna

16.11.25 18h25

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda