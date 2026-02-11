Capa Jornal Amazônia
Atiradora que atacou escola no Canadá matou mãe e irmão

A instituição de ensino em Tumbler Ridge, na província Colúmbia Britânico, foi alvo de tiros nessa terça-feira (10)

Lívia Ximenes
Ao menos 25 pessoas ficaram feridas no ataque (Reprodução)

A atiradora responsável pelo ataque a uma escola de Tumbler Ridge, cidade no Canadá, matou a mãe e o irmão antes de alvejar a instituição. O tiroteio aconteceu nessa terça-feira (10). As informações, divulgadas na manhã dessa quarta-feira (11), são da polícia local.

Ao menos nove pessoas morreram, incluindo a suspeita. Das vítimas, seis foram encontradas na escola, uma veio a óbito a caminho do hospital e duas estavam em uma casa ligada ao crime. “A vítima adulta é a mãe da suspeita, e o jovem do sexo masculino é irmão ou meio-irmão da suspeita”, disse o vice-comissário da Polícia Montada Real Canadense (RCMP) da Colúmbia Britânica, Dwayne McDonald, sobre os corpos encontrados na residência.

Estima-se que mais de 25 pessoas ficaram feridas. Segundo as autoridades canadenses, a atiradora tirou a própria vida. A polícia não confirmou a identidade ou idade das vítimas, mas confirmou que a maioria é “bastante jovem”. A instituição tem cerca de 160 alunos.

Canadá

ataque a escola no canadá

tiroteio em escola
