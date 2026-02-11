Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

'Foi devastador', diz prefeito de pequena cidade do Canadá sobre ataque em escola

Ao menos dez pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas, sendo duas delas em estado grave

Estadão Conteúdo

Ao menos dez pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas após um tiroteio em uma escola e residência na cidade de Tumbler Ridge, Canadá, na tarde de terça-feira, 10. A atiradora está entre os mortos, conforme informações da Polícia Montada Real Canadense.

O prefeito de Tumbler Ridge, Darryl Krakowka, classificou o ataque como "devastador". Morador há 18 anos, ele expressou seu luto pela comunidade, afirmando conhecer as vítimas do ocorrido.

A Escola Secundária Tumbler Ridge, palco do ataque, atende 175 alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II ao 3º ano do Ensino Médio. A cidade rural, localizada na Província Colúmbia Britânica, possui cerca de 2,4 mil habitantes.

Investigação e Repercussão

A polícia informou que a suspeita do tiroteio em Tumbler Ridge já foi identificada, mas sua identidade não foi revelada. Ela foi encontrada morta no local, aparentemente após disparar contra si mesma.

A motivação do crime ainda "parece incerta", segundo a força policial. As autoridades investigam a ligação entre a atiradora e as vítimas. Além da atiradora, seis pessoas foram encontradas mortas na escola.

Outra vítima faleceu enquanto era levada para um hospital. A polícia acredita que duas vítimas fatais, localizadas em uma casa próxima ao colégio, também estão ligadas ao ataque na escola.

Declarações e Fechamento de Escolas

Nina Krieger, ministra da Segurança Pública da Colúmbia Britânica, descreveu o incidente como "um dos piores tiroteios em massa da história de nossa província e do país" em coletiva de imprensa.

Em uma publicação, o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, afirmou estar "devastado" pelo ato criminoso, que classificou como "horrível". Ele destacou o apoio governamental à comunidade.

Tanto a Escola Secundária Tumbler Ridge, onde ocorreu o tiroteio, quanto a Escola Primária Tumbler Ridge serão fechadas pelo resto da semana. O Northern Lights College também suspendeu suas atividades no câmpus da escola secundária. (Com agências internacionais).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Canadá

atiradora

escola

mortes

prefeito
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Na Tailândia, adolescente toma arma de policial, ataca estudantes e mata diretor

12.02.26 7h57

mundo

Senado da Argentina aprova reforma trabalhista em meio a protestos de trabalhadores

A reforma é considerada crucial para o programa ultraliberal de Milei

12.02.26 7h23

Na Argentina, sindicatos protestam contra reforma trabalhista defendida por Milei

12.02.26 7h23

mundo

Mais de 7 mil pessoas morreram no Irã em repressão a protestos, diz grupo de ativistas

O regime iraniano, por sua vez, afirma que 3.117 pessoas morreram nas manifestações

12.02.26 7h17

MAIS LIDAS EM MUNDO

CASO EPSTEIN

'Norte do Brasil tem as mulheres mais feias do mundo', diz e-mail atribuído a Jeffrey Epstein

Mensagem aparece em documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA no âmbito do caso que investiga crimes de exploração sexual

06.02.26 11h24

MUNDO

O que é o Caso Epstein? Entenda os escândalos envolvendo Jeffrey Epstein e relação com Donald Trump

Acusado por crimes sexuais, o magnata cometeu suicídio em 2019 enquanto aguardava o julgamento

20.12.25 16h37

MUNDO

Homem é suspeito de matar filha após discussão sobre Trump

Lucy Harrison, de 23 anos, levou um tiro no peito enquanto visitava Kris Harrison no Texas, Estados Unidos

10.02.26 21h15

ENTENDA

Aposta sobre 'quem faria sexo primeiro com funcionária' rende processo e resultado causa revolta

A ação por assédio sexual foi arquivada pela Justiça, que apontou que a denúncia foi apresentada fora do prazo legal previsto para esse tipo de caso

11.02.26 13h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda