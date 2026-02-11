'Foi devastador', diz prefeito de pequena cidade do Canadá sobre ataque em escola

Ao menos dez pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas após um tiroteio em uma escola e residência na cidade de Tumbler Ridge, Canadá, na tarde de terça-feira, 10. A atiradora está entre os mortos, conforme informações da Polícia Montada Real Canadense.

O prefeito de Tumbler Ridge, Darryl Krakowka, classificou o ataque como "devastador". Morador há 18 anos, ele expressou seu luto pela comunidade, afirmando conhecer as vítimas do ocorrido.

A Escola Secundária Tumbler Ridge, palco do ataque, atende 175 alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II ao 3º ano do Ensino Médio. A cidade rural, localizada na Província Colúmbia Britânica, possui cerca de 2,4 mil habitantes.

Investigação e Repercussão

A polícia informou que a suspeita do tiroteio em Tumbler Ridge já foi identificada, mas sua identidade não foi revelada. Ela foi encontrada morta no local, aparentemente após disparar contra si mesma.

A motivação do crime ainda "parece incerta", segundo a força policial. As autoridades investigam a ligação entre a atiradora e as vítimas. Além da atiradora, seis pessoas foram encontradas mortas na escola.

Outra vítima faleceu enquanto era levada para um hospital. A polícia acredita que duas vítimas fatais, localizadas em uma casa próxima ao colégio, também estão ligadas ao ataque na escola.

Declarações e Fechamento de Escolas

Nina Krieger, ministra da Segurança Pública da Colúmbia Britânica, descreveu o incidente como "um dos piores tiroteios em massa da história de nossa província e do país" em coletiva de imprensa.

Em uma publicação, o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, afirmou estar "devastado" pelo ato criminoso, que classificou como "horrível". Ele destacou o apoio governamental à comunidade.

Tanto a Escola Secundária Tumbler Ridge, onde ocorreu o tiroteio, quanto a Escola Primária Tumbler Ridge serão fechadas pelo resto da semana. O Northern Lights College também suspendeu suas atividades no câmpus da escola secundária. (Com agências internacionais).