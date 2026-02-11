Sob pressão, secretário de Comércio dos EUA admite ter visitado ilha

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, admitiu nesta terça, 10, ter visitado a ilha do financista Jeffrey Epstein, mas negou manter vínculos com o homem condenado por comandar uma rede de tráfico humano e abuso de menores.

Em audiência no Senado, Lutnick afirmou que "desses milhões e milhões de documentos, talvez haja 10 e-mails que me ligam ao caso em um período de 14 anos". Ele garantiu que "não tinha nenhum relacionamento" com Epstein e "mal teve contato" com ele. Contudo, reconheceu ter visitado a ilha do financista no Caribe - onde ocorreram abusos em série - acompanhado de sua família e amigos, por volta de 2012.

"Nós almoçamos na ilha, isso é verdade, por uma hora. E saímos de lá com todos os meus filhos, minhas babás e minha mulher, todos juntos. Estávamos de férias em família", disse Lutnick. "Não me lembro a razão pela qual fizemos isso." Anteriormente, no entanto, o secretário de Trump havia declarado ter rompido com Epstein em 2005. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.