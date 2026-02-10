Capa Jornal Amazônia
Tiroteio em escola deixa 9 mortos e 25 feridos no Canadá

O ataque aconteceu na cidade de Tumbler Ridge, na província Colúmbia Britânica, nessa terça-feira (10)

Lívia Ximenes
fonte

A cidade possui cerca de dois mil habitantes (Freepik)

Um tiroteio em uma escola de Tumbler Ridge, cidade do Canadá, deixou nove mortos e 25 feridos. O ataque aconteceu nessa terça-feira (10), por volta das 13h20 no horário local (19h20 no horário de Brasília). Entre os mortos está a atiradora, segundo a rede estatal CBC.

O caso foi registrado na Tumbler Ridge Secondary School, que atende cerca de 160 alunos. A cidade, localizada na província Colúmbia Britânica, possui pouco mais de dois mil habitantes.

Ao menos seis vítimas foram encontradas mortas dentro da instituição, conforme a CBC. De acordo com a polícia local, outras duas pessoas morreram em uma casa ligada ao ataque. A nona vítima veio a óbito a caminho do hospital.

As autoridades não divulgaram informações das vítimas. Os 25 feridos foram encaminhados a uma unidade de saúde da área. “Foi uma situação que evoluiu rapidamente e de forma dinâmica, e a cooperação ágil da escola, das equipes de emergência e da comunidade teve papel fundamental na nossa resposta”, disse o chefe do Distrito Norte, superintendente Ken Floyd.

A pessoa responsável pelos disparos seria uma mulher de cabelos castanhos, que usava vestido, segundo descrição informada pela CBC. A polícia investiga o que pode ter motivado o ataque e se houve a participação de outras pessoas.

