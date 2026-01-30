Trump diz que acordo entre Reino Unido e China é 'muito perigoso' e amplia alerta ao Canadá

O presidente dos EUA, Donald Trump, classificou como "muito perigoso" qualquer acordo comercial entre o Reino Unido e a China, ao comentar a visita do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, a Xangai. Questionado por um repórter sobre a aproximação entre Londres e Pequim, Trump afirmou: "Bem, é muito perigoso para eles fazerem isso."

A declaração ocorreu enquanto Starmer cumpre a primeira viagem de um premiê britânico à China em oito anos, levando mais de 50 líderes empresariais e buscando ampliar negócios e investimentos.

Em Pequim, o premiê se reuniu com o presidente chinês, Xi Jinping, e ambos prometeram avançar em uma "parceria estratégica de longo prazo e estável", sinalizando melhora nas relações bilaterais após anos de atritos.

Trump, porém, ampliou o tom de alerta ao mencionar o Canadá. "E é ainda mais perigoso, eu acho, para o Canadá fazer negócios com a China", disse, acrescentando: "O Canadá não vai bem. Eles estão indo muito mal." Segundo ele, "você não pode olhar para a China como a solução."

O presidente norte-americano fez os comentários na noite de quinta-feira ao chegar à estreia de um documentário sobre sua esposa, Melania Trump, quando também se referiu a Xi como um "amigo" e afirmou conhecê-lo "muito bem". Apesar disso, evitou detalhar eventuais medidas contra o Reino Unido, diferentemente do Canadá, alvo recente de ameaças tarifárias caso avance com acordos econômicos firmados após visita do premiê canadense a Pequim.