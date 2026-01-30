Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

IBGE: 4 das 10 atividades econômicas registraram demissões no trimestre até dezembro

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua)

Estadão Conteúdo
fonte

Na passagem do trimestre terminado em setembro para o trimestre encerrado em dezembro, houve redução na ocupação na indústria (-169 mil) (Foto: Drazen Zigic / Freepik)

Quatro das dez atividades econômicas registraram demissões no trimestre encerrado em dezembro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta sexta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na passagem do trimestre terminado em setembro para o trimestre encerrado em dezembro, houve redução na ocupação na indústria (-169 mil), alojamento e alimentação (-34 mil), agricultura (-129 mil) e construção (-73 mil).

Houve geração de postos de trabalho em administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (282 mil), serviços domésticos (52 mil), informação, comunicação e atividades financeiras, profissionais e administrativas (194 mil), outros serviços (103 mil), comércio (299 mil) e transporte (16 mil).

Em relação ao patamar de um ano antes, houve contratações em administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (1,005 milhão de trabalhadores a mais), comércio (175 mil), informação, comunicação e atividades financeiras (475 mil), transporte (113 mil), outros serviços (25 mil) e agricultura (127 mil).

Houve demissões na construção (-220 mil pessoas), alojamento e alimentação (-218 mil), indústria (-62 mil) e serviços domésticos (-289 mil).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

IBGE/PNAD CONTÍNUA/DEZEMBRO

atividades
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

energia elétrica

Aneel: Mês de fevereiro terá bandeira tarifária verde, mesmo patamar de janeiro

O anúncio vem conforme a previsão para os primeiros meses do ano

30.01.26 18h33

REPERCUSSÃO

Motta: Foi equivocada a declaração da Simone Tebet de que o Congresso sequestra orçamento

Tebet afirmou que parte do orçamento "foi sequestrado por um Congresso cada vez mais dependente do Orçamento brasileiro muitas vezes eleitoral".

30.01.26 14h43

investigação

Vorcaro ataca Banco Central: 'prejudicou não só a mim, mas o sistema financeiro'

A Operação Compliance Zero, investigação sobre fraudes de R$ 12,2 bilhões no Master.

30.01.26 14h38

ameaça?

Trump diz que acordo entre Reino Unido e China é 'muito perigoso' e amplia alerta ao Canadá

O presidente norte-americano fez os comentários na noite de quinta-feira ao chegar à estreia de um documentário sobre sua esposa, Melania Trump.

30.01.26 14h18

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Caso Banpará – Master mobiliza parlamentares no Pará

Banpará investiu mais de R$ 90 milhões em fundo ligado ao Banco Master

27.01.26 7h15

Dificuldade

Aposentados no Pará enfrentam dificuldades com custo de vida apesar de reajustes

Levantamento do Dieese-PA aponta insuficiência dos benefícios previdenciários, enquanto aposentados relatam perda de poder de compra e necessidade de renda complementar

24.01.26 7h00

INSS

INSS suspende atendimento presencial em todas as agências do Pará; saiba mais

No Pará, o impacto atinge todas as 60 agências do INSS em funcionamento no estado

27.01.26 11h40

Detran

Detran-PA abre cadastro para instrutores de trânsito autônomos; confira as regras

Interessados devem comparecer ao Detran para apresentar requerimento de cadastro

28.01.26 11h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda