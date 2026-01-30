IBGE: 4 das 10 atividades econômicas registraram demissões no trimestre até dezembro
Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua)
Quatro das dez atividades econômicas registraram demissões no trimestre encerrado em dezembro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta sexta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na passagem do trimestre terminado em setembro para o trimestre encerrado em dezembro, houve redução na ocupação na indústria (-169 mil), alojamento e alimentação (-34 mil), agricultura (-129 mil) e construção (-73 mil).
Houve geração de postos de trabalho em administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (282 mil), serviços domésticos (52 mil), informação, comunicação e atividades financeiras, profissionais e administrativas (194 mil), outros serviços (103 mil), comércio (299 mil) e transporte (16 mil).
Em relação ao patamar de um ano antes, houve contratações em administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (1,005 milhão de trabalhadores a mais), comércio (175 mil), informação, comunicação e atividades financeiras (475 mil), transporte (113 mil), outros serviços (25 mil) e agricultura (127 mil).
Houve demissões na construção (-220 mil pessoas), alojamento e alimentação (-218 mil), indústria (-62 mil) e serviços domésticos (-289 mil).
