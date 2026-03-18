Banco Central reduz os juros após quase dois anos; entenda o que isso significa

Pela primeira vez em muito tempo, o bolso do brasileiro recebeu um sinal de alívio. O Banco Central decidiu nesta quarta-feira (18) baixar a Selic, que é a taxa básica de juros da economia. A queda foi de 15% para 14,75% ao ano.

Pode parecer pouco (apenas 0,25%), mas essa decisão é simbólica por alguns motivos:

Fazia quase dois anos que os juros não caíam. A última vez tinha sido em maio de 2024;

A decisão do colegiado foi unânime. Na reunião anterior, realizada em janeiro, o Copom já havia sinalizado a possibilidade de iniciar a redução dos juros neste encontro;

Mesmo com a crise internacional e a alta no preço do petróleo (causada pelos conflitos envolvendo EUA, Israel e Irã), o Banco Central manteve o plano de começar a baixar os juros agora.

No entanto, o mercado financeiro apresentava dúvidas sobre a magnitude do primeiro corte, especialmente devido à disparada dos preços do petróleo no cenário internacional, que seguiu os ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã.

Expectativa do mercado

No fim da tarde desta quarta-feira, a curva de juros indicava uma probabilidade de cerca de 90% para um corte de 0,25 ponto percentual na taxa Selic. A chance de manutenção da taxa atual era de apenas 10%.

Primeiro corte em quase dois anos

Esta foi a primeira redução dos juros básicos no país em quase dois anos. A última vez que a autoridade monetária havia cortado a Selic foi em maio de 2024, quando a taxa foi diminuída de 10,75% para 10,50% ao ano.

Histórico de variações da Selic

Antes do corte implementado nesta quarta-feira, a taxa Selic estava em 15% ao ano desde junho de 2025. Esse período de estabilidade foi precedido por um aumento de 4,50 pontos percentuais, iniciado em setembro de 2024. Este ciclo de alta foi o segundo maior nos últimos 20 anos, superado apenas pela elevação de 11,75 pontos percentuais registrada entre março de 2021 e agosto de 2022, período que sucedeu o fim da pandemia.

O que isso significa na prática?

Desde junho de 2025, os juros estavam "congelados" em um patamar bem alto para tentar segurar a inflação. Essa queda de hoje sinaliza que o Banco Central acredita que a economia está começando a entrar nos eixos, permitindo que o crédito fique (aos poucos) menos caro para o consumidor e para as empresas.