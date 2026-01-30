Capa Jornal Amazônia
Motta: Foi equivocada a declaração da Simone Tebet de que o Congresso sequestra orçamento

Tebet afirmou que parte do orçamento "foi sequestrado por um Congresso cada vez mais dependente do Orçamento brasileiro muitas vezes eleitoral".

Estadão Conteúdo

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, fez uma declaração "equivocada" ao dizer que parte do Orçamento "foi sequestrada" pelo Congresso Nacional. A reação ocorreu em postagem na rede social X, nesta sexta-feira, 30.

Motta se refere às declarações dadas por Tebet em um evento promovido pelo Insper, em São Paulo, mais cedo. Na ocasião, ela disse que "parte das despesas do Orçamento que é livre foi confiscada, foi sequestrada por um Congresso cada vez mais dependente do Orçamento brasileiro muitas vezes eleitoral".

Na internet, Motta defendeu a prerrogativa dos parlamentares de decidir sobre a alocação dos recursos. "Nenhuma instituição que integra o regime democrático 'sequestra' o orçamento. O Congresso exerce uma prerrogativa constitucional: debater, emendar e decidir sobre a alocação dos recursos públicos. Isso não é desvio, é equilíbrio entre os Poderes", escreveu o presidente da Câmara.

O parlamentar prosseguiu: "Foi equivocada a declaração da ministra Simone Tebet de que o Congresso sequestra parte do orçamento. As emendas parlamentares dão voz aos Estados, aos municípios e às prioridades reais da população".

O deputado acrescentou: "Divergências fazem parte da democracia, mas é preciso cuidado com palavras que deslegitimam o papel do Parlamento".

Palavras-chave

ORÇAMENTO

GASTOS

CONTENÇÃO

TEBET

MOTTA

CRÍTICAS
