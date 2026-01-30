Vorcaro ataca Banco Central: 'prejudicou não só a mim, mas o sistema financeiro'

No seu longo relato à Polícia Federal (PF), no dia 30 de dezembro, o banqueiro Daniel Vorcaro se colocou como uma vítima do Banco Central no processo que culminou na liquidação do Banco Master. Segundo ele, o BC não agiu com a celeridade necessária. "Prejudicou não só a mim, mas principalmente o mercado financeiro, o sistema financeiro", disse à delegada Janaína Palazzo, que conduz o inquérito da Operação Compliance Zero, investigação sobre fraudes de R$ 12,2 bilhões no Master.

Questionado sobre o tempo em que o Banco Central identificou as irregularidades no banco e a decretação da liquidação extrajudicial, no dia 18 de novembro do ano passado, Vorcaro criticou a lentidão do processo. "Havia uma solução de mercado para o banco, que até ali, como eu disse, era solvente, e a partir dali seria ainda mais sólido com a entrada dos investidores, ou seja, no modelo usual deveria ter sido analisado, deveria sim, obviamente, investigar essa questão das carteiras, mas não propiciar e executar não somente uma operação e uma liquidação do banco gerando esse prejuízo que poderia ter sido evitado", disse o banqueiro, que cumpre prisão domiciliar em São Paulo, monitorado com tornozeleira eletrônica.

Em outro trecho do depoimento, Vorcaro sugeriu que setores da autarquia conspiravam contra ele.

"Então, o Banco Central, naquele momento, até aquele momento, no meu entendimento, estava trabalhando, e aí eu acho que talvez não o Banco Central como um todo, trabalhava para uma solução. Eu acho que o grande problema que aconteceu nessa história, doutora, infelizmente, é que dentro do Banco Central, existiam pessoas que queriam uma solução de mercado, e existiam outras pessoas, departamentos, que queriam que acontecesse o que aconteceu e acabaram vencendo. Acho que essa é a grande questão. Então, talvez o Banco Central como um todo, na minha opinião, não falhou, mas eu acho que algumas áreas e algumas pessoas falharam muito, não só comigo, mas com o sistema financeiro", pontuou Vorcaro.