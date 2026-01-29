Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Vorcaro: 'Eu não consigo me recordar de todas as contas que possuo'

Estadão Conteúdo

"O senhor possui bens, contas ou investimentos no exterior?", perguntou a delegada Janaína Palazzo ao banqueiro Daniel Vorcaro em audiência realizada no dia 30 de dezembro no Supremo Tribunal Federal. "Peço que os discrimine". A resposta do banqueiro surpreendeu os investigadores. "Eu não consigo me recordar de todas as contas que eu possuo."

Os únicos ativos na memória do banqueiro são atrelados ao Master, segundo ele. "Eu possuo a holding do banco, que era proprietária do banco, nas Ilhas Cayman. Tinha sido estruturada lá. E algumas contas correntes. Não me recordo de outra coisa."

Sobre uma suposta mansão na Flórida, a delegada foi enfática. "Tem casa em Miami?"

"Não. Apesar da mídia ter anunciado, não tem. Tenho locação de um imóvel lá", esquivou-se.

Palavras-chave

Caso Master

STF

Vorcaro

audiência
Política
29.01.26 22h08

