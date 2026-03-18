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Política

Deputado é gravado comemorando licitação do governo de MT: 'Uma é a minha'

Estadão Conteúdo

O deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos-MT) foi gravado enquanto dizia que uma das obras anunciadas pelo governo de Mato Grosso na região de Pontes e Lacerda seria dele. Na gravação, feita durante cerimônia oficial na terça-feira, 17, o parlamentar, que integra a base do governador Mauro Mendes (União Brasil), conversa com o próprio governador e afirma: "Quase 200 milhões. É, três obras lá. Duas é Agrimat, uma é a minha."

O áudio foi captado durante evento de assinatura de convênios e autorizações de obras do governo estadual para Pontes e Lacerda. Os investimentos somam R$ 249,9 milhões. A principal obra prevista é a construção do Hospital Estadual do Sudoeste Mato-grossense.

No evento, Moretto discursou em favor do hospital. "Essa era uma demanda de anos. Falar desse hospital é falar de vida, de família e de futuro", disse o deputado.

Após a repercussão do áudio, Moretto publicou nota em que classificou a expressão como "vício de linguagem" e a atribuiu ao fato de ter fundado uma empresa de construção civil.

Segundo o deputado, a participação societária foi encerrada em novembro de 2018, antes da posse no mandato estadual, e ele não mantém qualquer vínculo com a empresa desde então. "Processos licitatórios são realizados com transparência e dentro dos critérios técnicos e legais", afirmou.

O governo de Mato Grosso, também em nota, informou que o hospital ainda está em fase de projeto e que a licitação das obras não foi aberta. Segundo o governo, a fala de Moretto se referia ao volume total de recursos destinados ao município, acima de R$ 200 milhões. "Não há nenhuma obra contratada pelo Estado cuja empresa vencedora tenha no quadro societário qualquer parlamentar", diz o texto oficial.

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