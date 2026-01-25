Trump ameaça tarifar Canadá em 100% se país fizer acordo com China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou neste sábado, 24, impor tarifas de 100% sobre produtos fabricados no Canadá se o governo do primeiro-ministro Mark Carney avançar em um acordo com a China.

"Se o governador Carney pensa que vai transformar o Canadá em um 'porto de desembarque' para a China enviar mercadorias e produtos para os EUA, ele está redondamente enganado", postou Trump no Truth Social, chamando o primeiro-ministro de "governador" - o presidente americano expressou no passado seu desejo de que o Canadá se torne o 51.º estado americano.

De acordo com Trump, a "China vai comer o Canadá vivo, devorá-lo completamente, incluindo a destruição de suas empresas, seu tecido social e seu modo de vida em geral".

"Se o Canadá fizer um acordo com a China, será atingido imediatamente com uma tarifa de 100% contra todos os bens e produtos canadenses entrando (nos EUA)", disse o presidente americano.

O Canadá negociou este mês um acordo para reduzir tarifas sobre veículos elétricos chineses em troca de impostos de importação menores na China sobre produtos agrícolas canadenses.

Diplomacia

A nova ameaça tarifária de Trump ocorre após o presidente americano e o primeiro-ministro canadense protagonizarem, na semana passada, um embate no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, por meio de seus discursos. Sem citar diretamente Trump, Carney condenou sua postura. Na sexta-feira, o presidente americano decidiu retirar o convite que havia feito ao primeiro-ministro canadense para que seu país integrasse o Conselho da Paz de Gaza, lançado por Trump no dia anterior, em Davos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.