EUA: Trump diz preparar declaração de emergência para Estados que enfrentarão tempestades

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em sua rede Truth Social que aprovou Declarações de Emergências para as tempestades que se aproximam dos Estados da Carolina do Sul e Virgínia. Na postagem, Trump afirma que trabalha junto do FEMA serviço nacional de atendimento a emergências e dos parceiros estaduais para manter a segurança de todos e garantir que os estados tenham o apoio que precisam. "Continuaremos a monitorar e a manter contato com todos os estados no caminho desta tempestade", diz.

