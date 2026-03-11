Capa Jornal Amazônia
Irã ataca navios comerciais e aeroporto de Dubai e mira instalações petrolíferas

Estadão Conteúdo

O Irã atacou navios comerciais nesta quarta-feira (11) em todo o Golfo Pérsico e alvejou o Aeroporto Internacional de Dubai, intensificando uma campanha para pressionar a região rica em petróleo, em meio à escalada das preocupações globais com energia e ataques aéreos americanos e israelenses à República Islâmica.

Dois drones iranianos atingiram área próxima do Aeroporto Internacional de Dubai, que abriga a companhia aérea de longa distância Emirates e é o mais movimentado do mundo em viagens internacionais. Quatro pessoas ficaram feridas, mas os voos foram mantidos, segundo o Escritório de Mídia de Dubai.

O comando militar conjunto do Irã também anunciou que começaria a atacar bancos e instituições financeiras no Oriente Médio, uma ameaça que colocaria em risco particularmente Dubai, que abriga muitas instituições financeiras internacionais, bem como a Arábia Saudita e o reino insular do Bahrein.

Mais cedo, um projétil atingiu um navio porta-contêineres na costa de Omã, no Estreito de Ormuz, incendiando-o e forçando a maioria da tripulação a abandonar a embarcação, de acordo com o Exército britânico. O Kuwait afirmou que suas defesas derrubaram oito drones iranianos, e a Arábia Saudita disse ter interceptado cinco drones que se dirigiam ao campo petrolífero de Shaybah.

O Irã efetivamente interrompeu o tráfego de carga no estreito por onde cerca de um quinto do petróleo mundial é transportado do Golfo Pérsico em direção ao Oceano Índico. Também tem como alvo campos petrolíferos e refinarias em nações árabes do Golfo, visando gerar transtornos econômicos globais suficientes para pressionar os Estados Unidos e Israel a encerrarem seus ataques.

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) planeja votar nesta quarta uma resolução patrocinada pelo Conselho de Cooperação do Golfo, exigindo que o Irã pare de atacar seus vizinhos árabes.

Israel disse que renovou os ataques a Teerã, capital do Irã, após múltiplos ataques na terça-feira (10) que os moradores descreveram como alguns dos mais pesados durante a guerra. Explosões também foram ouvidas em Beirute e no sul do Líbano, depois que Israel disse estar atingindo alvos ligados ao grupo militante Hezbollah, ligado ao Irã. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

