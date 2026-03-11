12º dia de guerra tem navio atingido no Estreito de Ormuz e ataques em Beirute, Dubai e Teerã

A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã chegou ao 12º dia nesta quarta-feira, 11, com novos ataques em diferentes pontos da região. Um navio cargueiro foi atingido por um projétil e incendiado no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas do comércio global de petróleo.

Ao mesmo tempo, drones iranianos atingiram áreas próximas ao Aeroporto Internacional de Dubai, enquanto bombardeios israelenses alcançaram um prédio residencial em Beirute. Testemunhas também relataram novos ataques aéreos na capital iraniana, Teerã, ampliando a escalada militar na região.

Navio cargueiro é atingido no Estreito de Ormuz

Um projétil atingiu um navio cargueiro nesta quarta-feira no Estreito de Ormuz, incendiando a embarcação, após os Estados Unidos terem como alvo navios iranianos lançadores de minas que poderiam atingir a entrada do Golfo Pérsico.

O Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido, administrado pelas forças armadas britânicas, informou que a embarcação foi atingida ao norte de Omã, no estreito. A informação era de que a tripulação estava evacuando o navio.

Mais tarde, a UKMTO afirmou que o incêndio a bordo havia sido extinto e que uma tripulação reduzida permanecia no navio.

O Irã não reivindicou o ataque imediatamente, embora tenha como alvo navios dentro e ao redor do estreito, interrompendo uma via navegável por onde passa um quinto de todo o petróleo e gás natural comercializado.

Drones iranianos atacam Dubai

Nesta quarta-feira, dois drones iranianos atacaram as proximidades do Aeroporto Internacional de Dubai, ferindo quatro pessoas, segundo as autoridades.

O Gabinete de Imprensa de Dubai, que emite comunicados em nome do governo da cidade-estado, afirmou que o ataque causou "ferimentos leves em dois cidadãos ganenses e um cidadão de Bangladesh, e ferimentos moderados em um cidadão indiano". Os voos continuaram, informou o escritório.

O Aeroporto Internacional de Dubai, sede da companhia aérea Emirates, que opera voos de longa distância, é o mais movimentado do mundo em termos de viagens internacionais. As autoridades têm tentado aumentar sua programação de voos, embora o aeroporto tenha sido alvo de ataques durante a guerra.

Ataque israelense atinge prédio no centro de Beirute

Um ataque israelense atingiu um prédio de apartamentos no centro de Beirute nesta quarta-feira, informou a mídia estatal, sendo este o segundo ataque ao coração da capital libanesa desde o início da guerra no Oriente Médio.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA), estatal, afirmou que "o inimigo atacou um apartamento na área de Aisha Bakkar", no centro de Beirute, um bairro densamente povoado próximo a um dos maiores shoppings da cidade.

Na manhã desta quarta-feira, um ataque israelense também atingiu os subúrbios do sul de Beirute, um reduto do Hezbollah.

Um dia antes, Israel havia reiterado seu apelo para que os moradores evacuassem a área antes de lançar os ataques. O Ministério da Saúde afirmou que "ataques sucessivos lançados pelo inimigo israelense" contra a cidade de Qana, no distrito de Tiro, no sul do país, deixaram cinco mortos e cinco feridos.

Novos ataques aéreos atingem Teerã

Testemunhas viram ataques aéreos contínuos atingirem Teerã, capital do Irã, nesta quarta-feira.

Mojtaba Khamenei ferido

O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, está "são e salvo", apesar de ter sofrido danos na guerra, afirmou, nesta quarta-feira, o filho do presidente da República Islâmica.

"Ouvi a notícia de que Mojtaba Khamenei foi ferido. Perguntei aos amigos que têm contatos e me disseram que, graças a Deus, ele está são e salvo", escreveu na rede social Telegram Yusef Pezeshkian, filho do presidente Masoud Pezeshkian e conselheiro do governo.

Mojtaba Khamenei, de 56 anos, teria ficado ferido durante o ataque que matou seu pai e antecessor, o aiatolá Ali Khamenei, no primeiro dia da ofensiva de Israel e dos Estados Unidos, em 28 de fevereiro, que desencadeou o conflito, mas não foram revelados detalhes sobre a gravidade de seus ferimentos e ele não apareceu em público desde então.