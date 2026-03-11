Nos EUA, polícia fecha perímetro da casa Branca após van colidir com barreiras de segurança

Uma van colidiu no início da manhã desta quarta-feira, 11, contra uma barreira de segurança perto da Casa Branca, em Washington. O incidente forçou o fechamento da área central da cidade em pleno horário de pico, segundo a polícia.

A força de segurança não divulgou informações sobre o motorista do veículo, que bateu em uma grade na Praça Lafayette. A capital dos Estados Unidos está sob medidas de segurança reforçadas.

Esta intensificação da segurança ocorre em meio à guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, que já dura 12 dias.

Conflito no Oriente Médio

A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã chegou ao 12º dia nesta quarta-feira, 11, com novos ataques em diferentes pontos da região. Ao menos três navios no Golfo Pérsico e no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas do comércio global de petróleo, foram atacados.

O exército iraniano classificou como "alvos legítimos" os navios israelenses, americanos e aliados de inimigos. Horas antes dos ataques, os militares dos EUA afirmaram ter bombardeado 16 navios iranianos lançadores de minas perto do Estreito.

Escalada Militar na Região

Ao mesmo tempo, drones iranianos atingiram áreas próximas ao Aeroporto Internacional de Dubai. Bombardeios israelenses alcançaram um prédio residencial em Beirute, e testemunhas relataram novos ataques aéreos na capital iraniana, Teerã.

Esses eventos ampliaram a escalada militar na região. O Irã não reivindicou o ataque imediatamente, embora tenha como alvo navios dentro e ao redor do estreito, interrompendo uma via navegável por onde passa um quinto de todo o petróleo e gás natural comercializado.