Deputados do Paraguai aprovam acordo de defesa que permite presença de forças dos EUA no país

A Câmara dos Deputados do Paraguai aprovou nesta terça-feira, 10, um acordo de defesa que permite a presença temporária de militares e pessoal civil dos Estados Unidos dentro de suas fronteiras. A aprovação é vista como uma vitória para o governo Trump, que tem buscado fortalecer sua presença na América Latina.

O Acordo sobre o Status das Forças, conhecido como SOFA (na sigla em inglês), foi aprovado por ampla maioria dos parlamentares e agora aguarda a assinatura do presidente Santiago Peña para entrar em vigor. Peña, um dos aliados mais próximos de Trump na região, deve assinar o acordo nos próximos dias.

O acordo foi aprovado por 53 votos a favor e oito contra, e quatro abstenções, de um total de 80 parlamentares. Quinze não estavam presentes na votação.

Assinado por ambos os países em Washington em dezembro, o acordo estabelece um marco legal para a presença de forças de segurança dos EUA no Paraguai para treinamento, exercícios conjuntos e assistência humanitária. Ele também autoriza os Estados Unidos a terem jurisdição criminal sobre seu pessoal enquanto estiver no país.

O tratado, elogiado como "histórico" tanto pelo Departamento de Estado dos EUA quanto pelo chanceler paraguaio Rubén Ramírez Lezcano, foi aprovado pelo Senado paraguaio na semana passada, onde o debate foi mais polarizado devido a preocupações com possíveis violações da soberania.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast