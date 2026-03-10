Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Presidente da Câmara dos EUA diz que guerra com o Irã 'está quase concluída'

Estadão Conteúdo

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, afirmou nesta terça-feira, 10, no 11º dia da guerra que assola o Oriente Médio, que a operação no Irã é "propositadamente limitada em escopo e missão". Em declarações à imprensa, Johnson disse acreditar que a missão "está sendo cumprida". "Está quase concluída", afirmou.

O republicano também classificou o aumento dos preços da gasolina nos EUA como um "problema temporário" e disse que levará "algumas semanas para os preços do combustível voltarem ao normal".

Apesar das declarações de Mike Johnson, que foram na mesma linha de declarações recentes do presidente Donald Trump sobre a guerra estar quase concluída, o exército do Irã afirmou nesta terça que atingiu um centro militar e um centro de inteligência em Israel. Em comunicado, a corporação disse ter "atacado, com o uso de drones destrutivos, um centro militar em Haifa e o centro de recebimento de informações de satélites espiões".

O local atacado "desempenha um papel fundamental na produção de armas e é de grande importância estratégica para fortalecer as capacidades de combate do inimigo", acrescentou o comunicado, divulgado pela agência de notícias Tasnim.

Na segunda-feira, 9, Trump afirmou que a guerra no Oriente Médio deve acabar logo, mas ressaltou, em entrevista à CBS News: "O fim só está claro para mim, para mais ninguém". Em um posicionamento diferente, o Pentágono, centro militar americano, havia afirmado anteriormente que os Estados Unidos "mal começaram a lutar".

US$ 5 bilhões em munições em dois dias

Uma estimativa enviada pelo Pentágono ao Congresso dos Estados Unidos indica que os dois primeiros dias de conflito com o Irã, na semana passada, custaram US$ 5 bilhões em munições aos cofres americanos.

O levantamento não parece incluir outras despesas relacionadas à guerra além de munições, segundo uma fonte ouvida pela Agence France Presse (AFP) sob condição de anonimato. O valor total é maior do que estimativas anteriores de analistas externos, e espera-se que o montante diário varie.

O governo Trump afirmou que pode solicitar fundos suplementares para a guerra ao Congresso, mas vários parlamentares insistiram que se recusariam a aprovar mais verbas para o Pentágono.

A lei anual de defesa destinou cerca de US$ 838 bilhões ao Pentágono no início deste ano, e o Departamento de Defesa dos EUA recebeu US$ 150 bilhões em fundos extras no ano passado como parte do pacote de grandes cortes de impostos de Trump, que se tornou lei.

*Com informações de agências internacionais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/MIKE JOHNSON/DECLARAÇÃO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

VIRALIZOU

'Vovô gostoso' impressiona ao completar 60 anos com aparência jovem; saiba quem é

Influenciador Chuando Tan voltou a viralizar nas redes sociais após publicar fotos do aniversário e surpreender seguidores com visual jovial

10.03.26 12h44

MUNDO

VÍDEO: Homem sobrevive por pouco a ataque de míssil em rua de Israel; veja

O momento exato da explosão foi capturado por câmeras de segurança instaladas na região; homem está gravemente ferido

10.03.26 12h17

Lula desiste de ir à posse de Kast, novo presidente do Chile, com Flávio e Eduardo convidados

10.03.26 11h53

mundo

Trump diz que está disposto a negociar com o Irã

Trump disse em entrevista que há sinais de que Teerã deseja conversar

10.03.26 11h43

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

SERÁ?

Aparição de alienígenas e guerra mundial podem ocorrer em 2026, diz Baba Vanga

Profecias atribuídas à vidente búlgara voltam a viralizar após tensão entre Irã, Israel e EUA e anúncio de arquivos secretos sobre OVNIs

05.03.26 11h26

TENSÃO

Piloto dos EUA é cercado por moradores no Kuwait após caça ser abatido

Vídeo mostra militar ajoelhado e desarmado após ejeção; três F-15E caíram em aparente caso de fogo amigo

03.03.26 10h10

CONFLITO

Quando vai acabar a guerra entre EUA, Israel e Irã? Veja a previsão

Conflito entra no 5º dia; autoridade israelense estima confrontos por mais 7 a 10 dias

04.03.26 9h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda