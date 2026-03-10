Presidente da Câmara dos EUA diz que guerra com o Irã 'está quase concluída'

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, afirmou nesta terça-feira, 10, no 11º dia da guerra que assola o Oriente Médio, que a operação no Irã é "propositadamente limitada em escopo e missão". Em declarações à imprensa, Johnson disse acreditar que a missão "está sendo cumprida". "Está quase concluída", afirmou.

O republicano também classificou o aumento dos preços da gasolina nos EUA como um "problema temporário" e disse que levará "algumas semanas para os preços do combustível voltarem ao normal".

Apesar das declarações de Mike Johnson, que foram na mesma linha de declarações recentes do presidente Donald Trump sobre a guerra estar quase concluída, o exército do Irã afirmou nesta terça que atingiu um centro militar e um centro de inteligência em Israel. Em comunicado, a corporação disse ter "atacado, com o uso de drones destrutivos, um centro militar em Haifa e o centro de recebimento de informações de satélites espiões".

O local atacado "desempenha um papel fundamental na produção de armas e é de grande importância estratégica para fortalecer as capacidades de combate do inimigo", acrescentou o comunicado, divulgado pela agência de notícias Tasnim.

Na segunda-feira, 9, Trump afirmou que a guerra no Oriente Médio deve acabar logo, mas ressaltou, em entrevista à CBS News: "O fim só está claro para mim, para mais ninguém". Em um posicionamento diferente, o Pentágono, centro militar americano, havia afirmado anteriormente que os Estados Unidos "mal começaram a lutar".

US$ 5 bilhões em munições em dois dias

Uma estimativa enviada pelo Pentágono ao Congresso dos Estados Unidos indica que os dois primeiros dias de conflito com o Irã, na semana passada, custaram US$ 5 bilhões em munições aos cofres americanos.

O levantamento não parece incluir outras despesas relacionadas à guerra além de munições, segundo uma fonte ouvida pela Agence France Presse (AFP) sob condição de anonimato. O valor total é maior do que estimativas anteriores de analistas externos, e espera-se que o montante diário varie.

O governo Trump afirmou que pode solicitar fundos suplementares para a guerra ao Congresso, mas vários parlamentares insistiram que se recusariam a aprovar mais verbas para o Pentágono.

A lei anual de defesa destinou cerca de US$ 838 bilhões ao Pentágono no início deste ano, e o Departamento de Defesa dos EUA recebeu US$ 150 bilhões em fundos extras no ano passado como parte do pacote de grandes cortes de impostos de Trump, que se tornou lei.

*Com informações de agências internacionais.