Argentina refugia brasileiro foragido por 8/1

Pela primeira vez, a Argentina refugia um brasileiro condenado pelos atos antidemocráticos do 8 de Janeiro. Joel Borges Correa, de 48 anos, recebeu a setença de 13 anos e seis meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e está foragido. A Comissão Nacional para Refugiados (Conare) do país concedeu ao homem o status de refugiado político.

A Associação de Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro (ASFAV) divulgou a informação nessa terça-feira (10). Em novembro de 2024, Joel foi preso na Argentina durante uma blitz — ele estava de carro, supostamente fugindo para a Cordilheira dos Andes, no Chile. Com a decisão do Conare, a perseguição política ao homem foi reconhecida, o impedido de ser deportado ou extraditado.

A resolução deve ser encaminhada à Justiça da Argentina para análise de possível extradição ou não de Joel. Em dezembro de 2025, a Justiça determinou que ele e outros quatro brasileiros deveriam ser extraditados, mas o processo segue em tramitação.