Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de Jorginho Mello e Carol de Toni na Papudinha

As visitas ocorrem no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha, onde Bolsonaro cumpre pena por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022

Estadão Conteúdo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou nesta segunda-feira, 9, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) receba a visita do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), e da deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) na prisão. As visitas dos catarinenses ocorrem em meio às negociações para a definição dos palanques do partido no Estado.

Caroline de Toni, pré-candidata do PL ao Senado Federal por Santa Catarina, irá se encontrar com o ex-presidente no dia 8 de abril, das 8h às 10h. Já o governador está com o encontro marcado para o dia 11 de abril, também das 8h às 10h. As visitas ocorrem no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha, onde Bolsonaro cumpre pena por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Os visitantes devem negociar sobre as eleições deste ano. No dia 25 de fevereiro, o filho do ex-presidente, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, afirmou que seu irmão, o ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) e Caroline de Toni serão os candidatos do PL ao Senado em Santa Catarina. No entanto, Jorginho Mello já havia sinalizado que pretendia lançar aliados do próprio Estado para as duas vagas do pleito.

Os presidentes do PL, Valdemar Costa Neto, e do PP, Ciro Nogueira, haviam articulado um acordo que previa uma chapa com dois nomes na disputa, inicialmente, De Toni e o senador Esperidião Amin (PP-SC).

No entanto, após o PL definir que lançaria ao Senado De Toni e Carlos Bolsonaro - que não é catarinense - Amin publicou um vídeo em suas redes sociais anunciando sua pré-candidatura na disputa. O anúncio vai contra o acordo inicial entre PL e a federação União-PP, que garantiria o apoio a um nome de cada um dos partidos.

O acordo era o motivo pelo qual Valdemar defendia uma solução que mantivesse Amin na chapa. Mas a imposição de Carlos, a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o crescimento de De Toni nas pesquisas dificultaram ao partido abrir mão da dupla.

Além dos catarinenses, Moraes autorizou que o vice-prefeito de São Paulo, Ricardo de Mello Araújo, e os deputado Zucco (PL-RS) e Rodrigo Valadares (União-SE) se encontrem com Bolsonaro na Papudinha. Além disso, constam também na lista de visitas o produtor rural Bruno Scheid e o viúvo da ex-deputada Amália Barros, Thiago Boava.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO/PRISÃO/PAPUDINHA/AUTORIZAÇÃO/VISITAS/JORGINHO MELLO/CAROL DE TONI
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Inquérito

GSI abre inquérito para investigar morte de agente na entrada do Alvorada

Em nota, o GSI lamentou o episódio e afirmou que está prestando apoio à família do militar

10.03.26 16h58

banqueiro

PPF é contra decisão que permite visitas de advogados de Vorcaro sem monitoramento

Além de Vorcaro, no Complexo da Papuda estão detidos, por exemplo, o líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, entre outros líderes da facção

10.03.26 16h48

'intensa atividade'

Bolsonaro pede a Moraes autorização para receber assessor do governo Trump na Papudinha

No dia 2 de março, ao negar o pedido de prisão domiciliar ao ex-presidente, Moraes afirmou que Jair Bolsonaro "tem recebido grande quantidade de visitas"

10.03.26 16h38

justiça

Moraes arquiva inquérito contra Elon Musk sobre suposta atuação em milícias digitais

Na última terça, 3, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu o arquivamento do inquérito que atinge o bilionário e dono do X

10.03.26 16h33

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Eleições

Calendário das Eleições 2026 é aprovado pelo TSE; veja as datas dos turnos

O primeiro turno das eleições será em 4 de outubro e o segundo em 25 de outubro

03.03.26 8h31

política

Oposição pede prisão de Moraes, e cresce pressão por ética no STF após mensagens com Vorcaro

Dados extraídos do celular de Vorcaro revelam que ele prestava contas a Moraes sobre as negociações de venda do banco e sugerem diálogos a respeito do inquérito sigiloso

06.03.26 14h17

Chuvas

Após fortes chuvas, ministro Jader Filho anuncia medidas do Governo do Brasil para Bragança (PA)

Com a articulação do Ministério das Cidades, ações emergenciais da Defesa Civil Nacional e investimentos em macrodrenagem foram viabilizados para o município

03.03.26 8h59

BRASIL

Morte de 'Sicário' de Vorcaro na prisão foi filmada sem pontos cegos, diz diretor da PF

O ato ocorreu enquanto Luiz Phillipi Mourão estava sob custódia na Superintendência Regional do órgão em Minas Gerais

05.03.26 10h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda