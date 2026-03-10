Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de Jorginho Mello e Carol de Toni na Papudinha

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou nesta segunda-feira, 9, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) receba a visita do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), e da deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) na prisão. As visitas dos catarinenses ocorrem em meio às negociações para a definição dos palanques do partido no Estado.

Caroline de Toni, pré-candidata do PL ao Senado Federal por Santa Catarina, irá se encontrar com o ex-presidente no dia 8 de abril, das 8h às 10h. Já o governador está com o encontro marcado para o dia 11 de abril, também das 8h às 10h. As visitas ocorrem no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha, onde Bolsonaro cumpre pena por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Os visitantes devem negociar sobre as eleições deste ano. No dia 25 de fevereiro, o filho do ex-presidente, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, afirmou que seu irmão, o ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) e Caroline de Toni serão os candidatos do PL ao Senado em Santa Catarina. No entanto, Jorginho Mello já havia sinalizado que pretendia lançar aliados do próprio Estado para as duas vagas do pleito.

Os presidentes do PL, Valdemar Costa Neto, e do PP, Ciro Nogueira, haviam articulado um acordo que previa uma chapa com dois nomes na disputa, inicialmente, De Toni e o senador Esperidião Amin (PP-SC).

No entanto, após o PL definir que lançaria ao Senado De Toni e Carlos Bolsonaro - que não é catarinense - Amin publicou um vídeo em suas redes sociais anunciando sua pré-candidatura na disputa. O anúncio vai contra o acordo inicial entre PL e a federação União-PP, que garantiria o apoio a um nome de cada um dos partidos.

O acordo era o motivo pelo qual Valdemar defendia uma solução que mantivesse Amin na chapa. Mas a imposição de Carlos, a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o crescimento de De Toni nas pesquisas dificultaram ao partido abrir mão da dupla.

Além dos catarinenses, Moraes autorizou que o vice-prefeito de São Paulo, Ricardo de Mello Araújo, e os deputado Zucco (PL-RS) e Rodrigo Valadares (União-SE) se encontrem com Bolsonaro na Papudinha. Além disso, constam também na lista de visitas o produtor rural Bruno Scheid e o viúvo da ex-deputada Amália Barros, Thiago Boava.