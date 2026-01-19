Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump acusa Dinamarca de não conter Rússia na Groenlândia e diz que 'chegou a hora'

Presidente norte-americano afirma que a Otan vem alertando há duas décadas sobre a necessidade de reduzir a presença russa na região

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pressionar a Dinamarca em relação à Groenlândia, alegando que o país europeu falhou em conter a influência russa sobre o território. Em publicação na rede Truth Social, neste domingo, 18, Trump afirmou que "chegou a hora" de resolver a questão, "e isso será feito!!!", completou.

Na publicação, o presidente afirma que a Otan vem alertando há duas décadas sobre a necessidade de reduzir a presença russa na região, mas o governo dinamarquês "não fez nada" para enfrentar o problema. O republicano tem defendido abertamente a incorporação da Groenlândia aos Estados Unidos.

A proposta, rejeitada tanto por Copenhague quanto pelo governo autônomo da ilha, reacendeu tensões diplomáticas. Líderes dinamarqueses reiteraram que o território não está à venda e que a Groenlândia já é protegida pelo acordo de defesa coletiva da Otan.

No sábado, 17, Trump também ameaçou impor tarifas sobre parceiros europeus até que Washington obtenha autorização para negociar a compra da ilha. Ele argumenta que o aumento da presença chinesa e russa no Ártico torna a Groenlândia estratégica para a segurança dos EUA.

O final de semana na Groenlândia foi marcado por protestos contra o mandatário americano. Manifestantes carregavam cartazes de protesto, agitavam a bandeira nacional e entoavam: "A Groenlândia não está à venda", em apoio à sua autonomia diante das crescentes ameaças de uma anexação americana.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

TRUMP

GROENLÂNDIA

AMEAÇA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

China: explosão em fábrica na região da Mongólia Interior mata 2 e hospitaliza 66

18.01.26 22h17

Portugal: candidato da extrema direita enfrentará socialista de centro-esquerda no 2º turno

18.01.26 22h02

UE estuda tarifas de  93 bi em retaliação à ameaça de Trump à Groenlândia, diz Financial Times

18.01.26 20h02

Portugal: apurações de boca de urna sugerem 2º turno entre centro-esquerda e extrema direita

18.01.26 18h23

MAIS LIDAS EM MUNDO

sentença

Iraniano que será executado foi julgado sem defesa e teve minutos para se despedir da família

A sentença de Erfan é Moharebeh, chamada de "inimizade contra Deus", considerada de alta gravidade e passível de pena de morte

13.01.26 20h18

MUNDO

Homem forja o próprio funeral e chega de helicóptero na cerimônia para ‘dar uma lição’ à família

O influenciador David Baerten, de 45 anos, disse que, entre os familiares, ninguém o vê

15.01.26 8h57

MUNDO

Quem é Erfan Soltani, manifestante iraniano condenado à execução nesta quarta-feira

O jovem não teve a oportunidade de se defender antes do veredito, e seus familiares puderam visitá-lo por apenas 10 minutos

14.01.26 10h03

MUNDO

Presidente interina da Venezuela afirma que libertação de prisioneiros não foi finalizada

"Até hoje, podemos dizer que já somam 406 liberações previstas nestes dias", destacou.

14.01.26 16h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda