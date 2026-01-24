Próxima rodada de negociação pela paz Rússia-Ucrânia será no dia 1ª de fevereiro

As negociações envolvendo representantes da Ucrânia, Rússia e Estados Unidos terminaram neste sábado (24) com discussões "construtivas" sobre "possíveis parâmetros" para o fim da guerra, disse mais cedo o presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Segundo um funcionário americano que descreveu os encontros como "otimistas e positivos", os negociadores retornarão aos Emirados Árabes Unidos para a próxima rodada em 1º de fevereiro.

As negociações representam o primeiro encontro conhecido entre autoridades do governo de Donald Trump e representantes de ambos os países, como parte dos esforços de Washington para avançar no sentido de encerrar a invasão russa, que já dura quase quatro anos.

"Todas as partes concordaram em informar suas capitais sobre cada aspecto das negociações e em coordenar os próximos passos com seus líderes", escreveu Zelenski nas redes sociais.

Os encontros abordaram uma ampla gama de questões militares e econômicas e incluíram a possibilidade de um cessar-fogo antes de um acordo, disse o funcionário.

Ainda não havia um acordo sobre a estrutura final para a supervisão e operação da Usina Nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, ocupada pela Rússia e a maior da Europa.

Embora Zelenski tenha dito em Davos, Suíça, na última quinta-feira, que um possível acordo de paz estava "quase pronto", certos pontos sensíveis de atrito (principalmente relacionados a questões territoriais) permanecem sem solução.

Um funcionário americano afirmou que autoridades russas e ucranianas provavelmente precisariam de novas conversas na Rússia ou na Ucrânia antes de Zelenski se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin, ou mesmo ter uma sessão conjunta com o presidente Donald Trump.

Havia um ímpeto crescente para chegar ao estágio de encontros entre os líderes, disse esse funcionário a jornalistas, em Washington, sob condição de anonimato para descrever as conversas privadas em Abu Dabi.

Na sexta-feira, 23, horas antes do início das negociações trilaterais, Putin discutiu um acordo para a Ucrânia com os enviados do presidente dos EUA Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner durante uma maratona de conversas que durou a noite toda.

O Kremlin insiste que, para se chegar a um acordo de paz, Kiev deve retirar suas tropas das áreas no leste, que a Rússia anexou ilegalmente, mas não capturou completamente. Fonte: Associated Press.