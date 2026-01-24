Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Próxima rodada de negociação pela paz Rússia-Ucrânia será no dia 1ª de fevereiro

Estadão Conteúdo

As negociações envolvendo representantes da Ucrânia, Rússia e Estados Unidos terminaram neste sábado (24) com discussões "construtivas" sobre "possíveis parâmetros" para o fim da guerra, disse mais cedo o presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Segundo um funcionário americano que descreveu os encontros como "otimistas e positivos", os negociadores retornarão aos Emirados Árabes Unidos para a próxima rodada em 1º de fevereiro.

As negociações representam o primeiro encontro conhecido entre autoridades do governo de Donald Trump e representantes de ambos os países, como parte dos esforços de Washington para avançar no sentido de encerrar a invasão russa, que já dura quase quatro anos.

"Todas as partes concordaram em informar suas capitais sobre cada aspecto das negociações e em coordenar os próximos passos com seus líderes", escreveu Zelenski nas redes sociais.

Os encontros abordaram uma ampla gama de questões militares e econômicas e incluíram a possibilidade de um cessar-fogo antes de um acordo, disse o funcionário.

Ainda não havia um acordo sobre a estrutura final para a supervisão e operação da Usina Nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, ocupada pela Rússia e a maior da Europa.

Embora Zelenski tenha dito em Davos, Suíça, na última quinta-feira, que um possível acordo de paz estava "quase pronto", certos pontos sensíveis de atrito (principalmente relacionados a questões territoriais) permanecem sem solução.

Um funcionário americano afirmou que autoridades russas e ucranianas provavelmente precisariam de novas conversas na Rússia ou na Ucrânia antes de Zelenski se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin, ou mesmo ter uma sessão conjunta com o presidente Donald Trump.

Havia um ímpeto crescente para chegar ao estágio de encontros entre os líderes, disse esse funcionário a jornalistas, em Washington, sob condição de anonimato para descrever as conversas privadas em Abu Dabi.

Na sexta-feira, 23, horas antes do início das negociações trilaterais, Putin discutiu um acordo para a Ucrânia com os enviados do presidente dos EUA Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner durante uma maratona de conversas que durou a noite toda.

O Kremlin insiste que, para se chegar a um acordo de paz, Kiev deve retirar suas tropas das áreas no leste, que a Rússia anexou ilegalmente, mas não capturou completamente. Fonte: Associated Press.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

RÚSSIA/UCRÂNIA/GUERRA

PAZ

NEGOCIAÇÕES
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Mais de 11 mil voos já foram cancelados nos EUA devido à forte tempestade de inverno

24.01.26 15h17

EUA: agentes federais atiram e matam outra pessoa em Minneapolis durante repressão à imigração

24.01.26 15h07

EUA: Trump diz preparar declaração de emergência para Estados que enfrentarão tempestades

24.01.26 14h38

ASSÉDIO

Homem é preso após espiar brasileira em banheiro de metrô no Canadá

Pernambucana denunciou crime em estação de Toronto; suspeito foi detido duas semanas depois

23.01.26 21h23

MAIS LIDAS EM MUNDO

Novo estilo?

Por que Macron usou óculos escuros durante discurso em Davos? Entenda o motivo

Acessório chamou atenção durante o Fórum de Davos e teve motivação médica, segundo o governo francês

20.01.26 14h38

ATAQUE

Homem coloca fogo em estátua de Cristiano Ronaldo e revela que é o último aviso; saiba o motivo

Nas imagens, ele aparece mostrando o dedo do meio para a câmera em tom de deboche

21.01.26 12h00

MUNDO

Trump acusa Dinamarca de não conter Rússia na Groenlândia e diz que 'chegou a hora'

Presidente norte-americano afirma que a Otan vem alertando há duas décadas sobre a necessidade de reduzir a presença russa na região

19.01.26 7h53

PROTESTO

Nova-iorquinos pedem impeachment de Trump em protesto contra avanço do fascismo

Manifestantes criticam políticas migratórias, relações internacionais e denunciam retrocessos democráticos

21.01.26 10h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda