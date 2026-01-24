Homem morto em Minneapolis era americano e trabalhava como enfermeiro de UTI

Membros da família do homem morto por agentes federais de Imigração em Minneapolis (EUA) neste sábado, 24, dizem que ele era um enfermeiro que trabalhava em unidades de tratamento intensivo no hospital do Departamento de Veteranos da cidade. Os familiares disseram que Alex Jeffrey Pretti, 37 anos, "se importava profundamente com as pessoas e estava chateado com a repressão à imigração do presidente Donald Trump em sua cidade".

A morte ocorreu menos de três semanas depois de a cidadã americana Renee Good ter sido baleada e morta por um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) durante uma operação contra imigrantes irregulares.

Pretti, contaram os parentes, era um entusiasta de atividades ao ar livre que gostava de se aventurar com Joule, seu cão da raça Catahoula Leopard, que morreu recentemente. O enfermeiro havia participado de protestos após o assassinato de Renee Good por um oficial do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA em 7 de janeiro.

"Ele se importava profundamente com as pessoas e estava muito chateado com o que estava acontecendo em Minneapolis e em todo os Estados Unidos com o ICE, assim como milhões de outras pessoas estão chateadas", disse Michael Pretti, pai de Alex. "Ele achava terrível sequestrar crianças, apenas pegar pessoas na rua. Ele se importava com essas pessoas e sabia que era errado, então ele participou dos protestos."

Pretti era cidadão dos EUA, nascido em Illinois. Assim como Good, registros judiciais mostraram que ele não tinha antecedentes criminais e sua família disse que ele nunca teve nenhuma interação com a aplicação da lei além de algumas multas de trânsito.

Em uma conversa recente com o filho, seus pais, que moram no Colorado, disseram a ele para ter cuidado ao protestar.

"Tivemos essa discussão com ele há duas semanas ou mais, sabe, que vá em frente e proteste, mas não se envolva, basicamente não faça nada estúpido", disse Michael Pretti. "E ele disse que sabia disso. Ele sabia."

O Departamento de Segurança Interna disse que o homem foi baleado depois de "se aproximar" dos oficiais da Patrulha de Fronteira com uma pistola semiautomática de 9 mm. Os oficiais não especificaram se Pretti levantou a arma, e ela não é visível no vídeo do tiroteio feito por testemunhas obtido pela Associated Press.

Membros da família disseram que Pretti possuía uma pistola e tinha uma permissão para portar uma arma de fogo oculta em Minnesota. Eles disseram que nunca o viram carregando a pistola.

A família de Alex Pretti luta por informações sobre o que aconteceu A família soube do tiroteio quando foi contatada por um repórter da Associated Press. Eles assistiram ao vídeo e disseram que o homem morto parecia ser seu filho. Em seguida, tentaram entrar em contato com autoridades em Minnesota.

"Não consigo obter informações de ninguém", disse Michael Pretti no sábado. "A polícia disse para ligar para a Patrulha de Fronteira, mas a Patrulha de Fronteira está fechada, os hospitais não respondem a nenhuma pergunta."

A família ligou para o Médico Legista do Condado de Hennepin, que, segundo eles, confirmou ter um corpo que correspondia ao nome e descrição de seu filho.

Enfermeiro participou de outros protestos, diz ex-mulher

Alex Pretti cresceu em Green Bay, Wisconsin, onde jogou futebol americano, beisebol e fez atletismo pela Preble High School. Ele foi um Escoteiro e cantou no Coral de Meninos de Green Bay.

Após a formatura, ele foi para a Universidade de Minnesota, graduando-se em 2011 com um bacharelado em biologia, sociedade e meio ambiente, de acordo com a família. Ele trabalhou como cientista de pesquisa antes de voltar à escola para se tornar um enfermeiro registrado.

A ex-esposa de Pretti, Rachel N. Canoun, disse que não se surpreendeu que ele pudesse ter se envolvido em protestos contra a repressão à imigração de Trump. Ela disse que não falava com ele desde que se divorciaram há mais de dois anos e ela se mudou para outro Estado.

Esteve na onda de protestos contra a morte de George Floyd

Ela disse que ele era um eleitor democrata e que havia participado da onda de protestos de rua após o assassinato de George Floyd por um policial de Minneapolis em 2020, não muito longe do bairro do casal. Ela disse que eles frequentemente transmitiam ao vivo o que estava acontecendo nas redes sociais. Ela o descreveu como alguém que poderia gritar com os oficiais de polícia em um protesto, mas ela nunca o reconheceu por ser fisicamente confrontador.

"Ele sentia a injustiça disso", disse Canoun. "Então, não me surpreende que ele estivesse envolvido."

Canoun disse que Pretti obteve uma permissão para portar uma arma de fogo oculta cerca de três anos atrás e que ele possuía pelo menos uma pistola semiautomática quando eles se separaram.

"Ele não a carregava perto de mim, porque isso me deixava desconfortável", disse ela.

Morava sozinho, era ciclista e tinha outras armas

Pretti morava em um prédio de condomínio de quatro unidades a cerca de 3,2 quilômetros de onde foi baleado. Os vizinhos o descreveram como uma pessoa tranquila e de coração caloroso.

"Ele é uma pessoa maravilhosa", disse Sue Gitar, que morava no andar de baixo de Pretti e disse que ele se mudou para o prédio cerca de três anos atrás. "Ele tem um grande coração."

Se havia algo suspeito acontecendo no bairro, ou quando estavam preocupados que o prédio pudesse ter um vazamento de gás, ele se prontificava a ajudar.

Pretti morava sozinho e trabalhava longas horas como enfermeiro, mas não era um solitário, disseram seus vizinhos, e às vezes recebia amigos em casa.

Seus vizinhos sabiam que ele tinha armas - ele ocasionalmente levava um rifle para atirar em um campo de tiro - mas ficaram surpresos com a ideia de que ele pudesse carregar uma pistola nas ruas. "Eu nunca pensei nele como uma pessoa que carregava uma arma", disse Gitar.

Pretti também era apaixonado pelo ar livre Um ciclista competitivo que cuidava muito bem de seu novo Audi. Era profundamente apegado ao seu cachorro, que morreu cerca de um ano atrás.

Seus pais disseram que a última conversa com o filho foi alguns dias antes de sua morte. Eles falaram sobre reparos que ele havia feito na porta da garagem de sua casa. O trabalhador era um homem latino, e eles disseram que, com tudo o que estava acontecendo em Minneapolis, ele deu ao homem uma gorjeta de U$100.

A mãe de Pretti disse que seu filho se importava imensamente com a direção que o país estava tomando, especialmente com o retrocesso das regulamentações ambientais pela administração Trump.

"Ele odiava isso, sabe, as pessoas estavam apenas destruindo a terra", disse Susan Pretti. "Ele era um amante da natureza. Levava seu cachorro para todos os lugares que ia. Sabe, ele amava este país, mas odiava o que as pessoas estavam fazendo com ele."

Trump defende ação dos agentes da ICE

Em uma publicação na rede Truth Social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu a atuação dos agentes da ICE (Serviço de Imigração e Alfândega).

"DEIXEM NOSSOS PATRIOTAS DO ICE FAZEREM SEU TRABALHO! 12.000 criminosos estrangeiros ilegais, muitos deles violentos, foram presos e retirados de Minnesota", escreveu Trump.

O governador de Minnesota, Tim Walz, condenou o que chamou de "mais um ataque a tiros horrível".

Milhares de agentes do ICE estão mobilizados na cidade, governada pelos democratas. Neste sábado, assim como ocorreu após a morte de Good, as autoridades federais e locais ofereceram avaliações diferentes sobre o assassinato.

Governo dos EUA fala em legítima defesa

O governo dos Estados Unidos insistiu que seus agentes agiram em legítima defesa enquanto buscavam "um estrangeiro em situação irregular procurado por agressão violenta" em uma "operação seletiva", segundo um comunicado.

Um vídeo que circula nas redes sociais, posteriormente confirmado pelas autoridades, mostra vários agentes, incluindo ao menos um com um colete com a inscrição "POLÍCIA", cercando uma pessoa no chão e golpeando-a várias vezes. Ouvem-se vários tiros.

Outro vídeo do incidente, que não foi verificado pela AFP, mostra o homem em uma aparente tentativa de proteger uma mulher de ser atingida por um spray, antes de ser derrubado por agentes.

O Departamento de Segurança Interna (DHS) indicou no X que "um indivíduo se aproximou dos agentes da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos com uma pistola semiautomática de 9 mm" e que seus agentes tentaram desarmar o homem, que "resistiu violentamente".

"Temendo por sua vida e pela vida e segurança de seus colegas, um agente efetuou disparos defensivos. Os paramédicos presentes prestaram atendimento imediato ao indivíduo, mas ele foi declarado morto no local", disse o DHS.

Investigação

O governador de Minnesota, Tim Walz, exigiu que as autoridades estaduais conduzissem a investigação. "Não se pode confiar no governo federal para liderar esta investigação. O Estado vai assumir, ponto final", declarou em coletiva de imprensa.

Mais cedo, o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, instou o presidente Donald Trump a pôr fim à operação federal anti-imigração.

"Este é o momento de agir como um líder. Coloque Minneapolis, coloque os Estados Unidos em primeiro lugar neste momento; vamos alcançar a paz. Vamos encerrar esta operação", destacou.

O presidente americano reagiu em sua plataforma Truth Social, acusando o prefeito de Minneapolis e o governador de Minnesota de "incitar a insurreição".

"O prefeito e o governador estão incitando a insurreição com sua retórica pomposa, perigosa e arrogante", escreveu Trump, intensificando seu confronto com os dois governantes democratas.

O chefe de polícia, Brian O'Hara, disse que a situação após os disparos era "incrivelmente volátil" e pediu que os moradores evitassem a área.

'Disparo atroz'

Tim Walz havia denunciado pouco antes "outro disparo atroz" por parte de agentes federais, em um momento em que Minneapolis vive grandes manifestações contra a presença do ICE.

"Minnesota já está farta. Isso é repugnante", publicou o governador no X. "O presidente precisa encerrar esta operação. Tirem de Minnesota os milhares de oficiais violentos e sem treinamento. Agora", acrescentou.

A legisladora de Minnesota Ilhan Omar qualificou o caso como "uma execução" e acusou Trump de transformar Minneapolis em "zona de guerra".

"Donald Trump e todos os seus subordinados que ordenaram este destacamento do ICE: vejam o vídeo horrível do assassinato de hoje. O mundo está olhando", disse no X a senadora democrata Amy Klobuchar.

Minneapolis tem sido abalada por protestos cada vez mais tensos desde que agentes federais atiraram e mataram Renee Nicole Good, de 37 anos, em 7 de janeiro.

Uma autópsia apontou um homicídio, o que não significa automaticamente que tenha sido cometido um crime. O oficial responsável pelos tiros que mataram Good, Jonathan Ross, não foi suspenso nem acusado.

A indignação pública em Minnesota voltou a ganhar tração nesta semana com o caso de Liam Coejo Ramos, de cinco anos, e seu pai, Adrian Coejo Arias, de nacionalidade equatoriana, detidos na terça-feira quando chegavam em casa.

Trump já havia ameaçado invocar a Lei de Insurreição para enviar soldados a Minnesota, onde seguem os protestos contra a campanha anti-imigração do governo federal. (Com agências internacionais).