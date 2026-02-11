Capa Jornal Amazônia
Estudo paga R$ 30 mil para voluntários ficarem 10 dias deitados

Pesquisa sobre simulação de microgravidade vai selecionar 10 homens para pesquisa que analisa efeitos do jejum e da ausência de gravidade no corpo

Jennifer Feitosa
fonte

Imagem ilustrativa (Freepik)

O Instituto de Medicina e Fisiologia Espacial (Medes), com sede em Toulouse, no sul da França, está recrutando voluntários para participar de um estudo científico que simula a ausência de gravidade. Os participantes selecionados receberão 5 mil euros (cerca de R$ 30 mil) para permanecerem deitados durante 10 dias consecutivos.

A pesquisa foi solicitada pelo Centro Nacional de Estudos Aeroespaciais da França (CNES) e está prevista para ocorrer em junho de 2026. O objetivo é analisar como o organismo humano reage à combinação entre jejum e simulação de microgravidade, condição semelhante à enfrentada por astronautas em missões espaciais de longa duração.

Quem pode participar da simulação de microgravidade

A seleção é exclusiva para homens saudáveis. Ao todo, serão escolhidos 10 voluntários com idade entre 20 e 40 anos.

Os candidatos devem atender aos seguintes critérios:

  • Não ser fumantes;
  • Ter índice de massa corporal (IMC) entre 20 e 26 kg/m²;
  • Altura entre 1,65 m e 1,85 m;
  • Peso estável nos últimos três meses;
  • Praticar atividade física regularmente;
  • Não ter alergias ou restrições alimentares;
  • Estar vinculado ao sistema de seguridade social europeu;
  • Ter familiaridade com o idioma francês.

As inscrições devem ser feitas por e-mail. A fase de seleção começa em fevereiro e inclui entrevistas e avaliações médicas realizadas em Toulouse.

Como será o estudo

Os voluntários permanecerão internados por 20 dias. Desse total, 10 dias serão de repouso absoluto em uma cama inclinada a -6°, posição utilizada para simular os efeitos da microgravidade no corpo.

Durante o período de estudo, os participantes também passarão por restrição alimentar de 250 quilocalorias por dia.

A proposta é compreender como o organismo reage a situações extremas que podem ocorrer em missões espaciais prolongadas, como falhas no sistema de suporte de vida ou escassez de alimentos. Os dados obtidos serão comparados com resultados de pesquisas anteriores sobre microgravidade.

Acompanhamento médico e científico

O estudo contará com 12 equipes científicas francesas, responsáveis pelo monitoramento dos participantes. Estão previstas avaliações:

  • Neurológicas;
  • Musculares;
  • Ósseas;
  • Cardiovasculares;
  • Metabólicas;
  • Cognitivas;
  • Exames de sangue e urina;
  • Testes psicológicos e oftalmológicos.

Após a conclusão do experimento, os voluntários ainda serão acompanhados por três meses para análise de possíveis efeitos a longo prazo.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

