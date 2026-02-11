Ex-namorada de atleta que revelou traição após conquistar medalha olímpica se pronuncia: 'É difícil'

Nos últimos dias, uma entrevista do atleta norueguês Sturla Holm Laegreid surpreendeu o público que acompanhava a transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno 2026. Na ocasião, o esquiador, que havia acabado de conquistar a medalha de bronze na modalidade do biatlo, revelou ao vivo que traiu a namorada enquanto chorava alegando que aquilo tudo foi "um erro", porque ele descobriu que ela é a mulher de sua vida.

Em entrevista ao jornal norueguês Verdens Gang (VG) nesta quarta-feira (11), a mulher, que preferiu não ser identificada, disse que se sentiu muito mal com toda a situação e que é bastante complicado liberar o perdão da traição cometida por ele no ano passado. “É difícil perdoá-lo. Mesmo que ele tenha feito uma declaração de amor diante de todo o planeta. Não escolhi estar nessa posição”, realçou a ex-namorada.

Como o atleta revelou a traição?

Nesta terça-feira (10), o atleta norueguês Sturla Lægreid surpreendeu o mundo após conquistar uma medalha de bronze em Milão, na Itália, durante os Jogos Olímpicos de Inverno 2026. Mas o que realmente chamou a atenção dos telespectadores que acompanhavam a transmissão foi o fato de que o esquiador revelou ao vivo que traiu a namorada e estava arrependido de contar a ela uma semana antes da competição.

“Esta semana foi a pior da minha vida. Muitas pessoas provavelmente estão me olhando com desconfiança. Mas eu só tenho olhos para ela. Não sei o que espero conseguir dizendo isso, mas o mundo do esporte deu uma guinada inesperada ultimamente. Eu queria tanto ter compartilhado este momento com ela”, revelou Sturla Lægreid em entrevista à NRK, emissora da Noruega.

Além de se declarar à ex-namorada pela TV, o atleta também destacou que não tinha nada a perder e que, com isso, espera que ela volte a amá-lo assim como era antes. “Meu único caminho para alcançar meu objetivo é contar tudo e colocar tudo às claras e torcer para que ela ainda possa me amar. Fiz isso por ela, e agora faço pelo mundo todo. Não tenho nada a perder”, concluiu Lægreid.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)