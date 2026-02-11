Capa Jornal Amazônia
Drone russo mata pai e três filhos na Ucrânia; mulher grávida da mesma família ficou ferida

Estadão Conteúdo

Um drone russo atingiu uma casa na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, durante a madrugada, matando um pai e os três filhos pequenos além de ferir gravemente a mãe, que está grávida de 35 semanas, disseram autoridades nesta quarta-feira, 11.

De acordo com a promotoria regional de Kharkiv, o ataque destruiu completamente a casa de tijolos e a incendiou, deixando a família presa sob os escombros.

O pai, de 34 anos, e seus três filhos - dois gêmeos de 2 anos e uma menina de 1 ano - morreram, enquanto os socorristas resgataram a mãe com vida dos escombros, disseram os promotores. Ela sofreu ferimentos causados pela explosão - traumatismo cranioencefálico, queimaduras e perda auditiva, acrescentaram.

Durante os quase quatro anos que se passaram desde a invasão russa à Ucrânia, e apesar de um novo impulso nos esforços de paz liderados pelos EUA no último ano, os civis ucranianos têm sofrido constantes ataques aéreos.

O ano passado foi o mais letal para civis na Ucrânia desde 2022, devido à intensificação dos bombardeios aéreos russos atrás da linha de frente, segundo a Missão de Monitoramento dos Direitos Humanos da ONU no país.

A guerra matou 2.514 civis e feriu 12.142 na Ucrânia em 2025 - um aumento de 31% em relação a 2024, segundo o relatório.

O drone que atingiu a cidade de Bohodukhiv, em Kharkiv, foi identificado como um Geran-2, uma versão de fabricação russa do drone iraniano Shahed.

"Perdemos o que há de mais precioso - o nosso futuro", escreveu o prefeito de Bohodukhiv, Volodmir Bieli, em sua página no Facebook. "Não há palavras para consolar a família; não há oração que possa curar o coração de uma mãe que perdeu seus filhos."

Bielyi afirmou que a mãe está lutando pela vida no hospital e anunciou três dias de luto, durante os quais as bandeiras nacionais serão hasteadas a meio mastro e todos os eventos públicos organizados e de entretenimento serão cancelados.

"Nós resistiremos. Nós nos lembraremos. Jamais perdoaremos esse horror em nossa terra", escreveu ele.

Bohodukhiv tinha uma população de 15.000 habitantes antes da guerra. A cidade fica a cerca de 22 quilômetros da fronteira russa. Não ficou imediatamente claro se havia alguma infraestrutura militar ucraniana perto da casa. (Fonte: Associated Press).

Palavras-chave

RÚSSIA/UCRÂNIA/GUERRA

ataque

família

mortes
Mundo
.
